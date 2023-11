Cristian Romero, posiblemente la gran figura que tuvo la Selección Argentina en el triunfo 1-0 ante Brasil por la sexta fecha de las Eliminatorias CONMEBOL, fue uno de los futbolistas que accedió a dialogar con la prensa después que Lionel Scaloni cerrara su conferencia de prensa dejando abierta la posibilidad de dar un paso al costado en su cargo como entrenador.

“La verdad que nos sorprendió a todos, pero estamos seguros y esperamos que siga”, fue la respuesta inmediata del defensor de Tottenham ante la consulta. Y agregó: “Seguramente ahora lo pensará. Para mí va a seguir. Ojalá que siga. Pero no lo sé”.

También Nicolás Otamendi, su compañero de zaga, hizo referencia a las palabras del entrenador, mostrándose incluso más preocupado que Cuti. “Estábamos con la euforia de haber ganado, los festejos, y recibir esa noticia fue un shock. Las cosas hay que hablarlas, todavía no tuvimos una conversación con él. Intentaremos hablar y después se verá”, señaló.

La conferencia de prensa de Lionel Scaloni transitaba su cauce normal mientras este se dedicó a responder a las preguntas de los periodistas allí presentes. Sin embargo, fue él mismo quien decidió dejar el mensaje que generó gran incertidumbre sobre su futuro. “Ahora toca una cosa importante que quería decir. Parar la pelota, ponerme a pensar porque tengo muchas cosas que pensar en este tiempo”, avisó.

Y continuó: “Estos jugadores me han dado un montón, nos han dado un montón a todo el cuerpo técnico y necesito pensar mucho qué voy a hacer. No es un adiós ni otra cosa, pero necesito pensar porque la vara está muy alta y está complicado seguir y seguir ganando. Y estos chicos lo ponen difícil, toca pensar en este tiempo, se lo diré al presidente y a los jugadores después, porque esta Selección necesita un entrenador que tenga todas las energía posibles y que esté bien”.

Mac Allister y Paredes también reaccionaron a los dichos de Scaloni

Alexis Mac Allister fue muy prudente al referirse a las palabras de Lionel Scaloni, que aseguró no había escuchado al momento de responder a las consultas. “Si salió a decir algo, hay que respetar sus sentimientos. De nuestro lado simplemente agradecerle. queremos que siga con nosotros para siempre. No pasa por entenderlo, son sentimientos que él puede tener, pero nosotros lo único que queremos es que siga con nosotros”, señaló el futbolista de Liverpool.

En la misma línea opinó Leandro Paredes, uno de los futbolistas que más partidos disputó en el ciclo de Lionel Scaloni como entrenador. “Seguramente tendremos un momento para hablar. Es la cabeza del equipo y esperemos que se quede. Creo que él tendrá sus motivos y ya lo hablaremos”, manifestó.

Una frase premonitoria

Lionel Scaloni ya había puesto en duda su continuidad en la Selección Argentina, aunque sin la misma contundencia que anoche, previo al inicio de las Eliminatorias y al ser consultado por la posibilidad que Lionel Messi pueda disputar el Mundial de 2026. “No sé si voy a estar, te aseguro que no se sabe. Con Messi no hablo de eso. El fútbol es muy cambiante. Ante una eventual clasificación al próximo Mundial, todos quisiéramos que esté ahí, pero pensar o hablar de eso no sería prudente”, había dicho.

¿Qué sigue para la Selección Argentina?

Sin Eliminatorias hasta septiembre del próximo año, la Selección Argentina tendrá partidos amistosos durante la Fecha FIFA de marzo, sin rivales confirmados todavía, para luego afrontar la Copa América que se disputará del 20 de junio al 14 de julio y cuyo sorteo se realizará el próximo 7 de diciembre.