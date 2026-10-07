CR7 se hizo presente en los comentarios del posteo que realizó Leo en Instagram luego de su último partido ante Benín.

Cristiano Ronaldo sorprendió a propios y extraños al dejarle un mensaje a Lionel Messi en posteo más reciente de Instagram tras haber disputado su último partido con la Selección Argentina.

“Leo, tantos años defendiendo a tu país y una historia que quedará para siempre. Todo mi respeto por lo que has logrado con Argentina. Un abrazo”, escribió el delantero portugués.

Ese mensaje de Ronaldo revolucionó las redes, tanto así que en menos de 10 minutos llegó a los 10 mil likes y tuvo miles de respuestas. Cabe mencionar que no es la primera vez que CR7 le deja un comentario afectuoso a Lionel Messi en redes sociales.

Sin ir más lejos, el portugués también se hizo presente en Instagram cuando se dio a conocer la noticia del fallecimiento de Jorge Messi. “Un abrazo enorme para ti y los tuyos en estos duros momentos, Leo. Mucha fuerza”, le escribió Cristiano en aquella oportunidad.

El posteo de Lionel Messi tras su último partido en la Selección Argentina

“Ayer fue mi último partido y ya extraño vestir la celeste y blanca. Sé que estoy tomando la decisión correcta. Fue un camino increíble, lleno de alegrías y también de algunas tristezas, pero tengo claro que valió la pena cada paso que di.

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Y me quedaron muchas cosas por decir. Me es imposible expresar todo lo que siento en unas palabras o en un posteo. Este viaje habría sido imposible sin mi familia, que siempre estuvo a mi lado y me bancó, sobre todo en los momentos difíciles, cuando más lo necesitaba.

También fueron imprescindibles mis amigos, todos los compañeros y técnicos que tuve, junto con sus cuerpos técnicos. No quiero olvidarme del Diego, que puso a nuestro país donde se merecía estar y que, como siempre digo, sé que nos ayudó estando acá con nosotros y también desde el cielo, en cada paso que dimos.

Gracias a los clubes en los que jugué, por respetar siempre mis sentimientos y permitirme dedicarme a mi país cuando tocaba ponernos la camiseta de la Selección. Y, por supuesto, gracias a Dios: sin su guía y su voluntad, ni siquiera estaríamos soñando con haber llegado hasta acá.

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Soy un agradecido. Los quiero mucho, los voy a extrañar y siempre voy a darles las gracias por haber estado a nuestro lado, a mi lado”.