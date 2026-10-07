Enzo Fernández habló de su llanto en la despedida de Messi: “Un día muy emocionante”

El mediocampista de Manchester City se quebró durante el discurso final de Lionel luego de la goleada ante Benín.

El Estadio Monumental fue testigo de una noche muy emotiva por la despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina. Leo jugó por última vez con la camiseta albiceleste en un amistoso ante Benín y cerró la jornada con un emotivo discurso en campo de juego.

Mientras Messi ofrecía sus últimas palabras como jugado del seleccionado nacional, Enzo Fernández no pudo ocultar su emoción y rompió en llanto. Y es que la Pulga había sido su ídolo de chico y ahora le tocó vivir junto a él sus últimos momentos con la celeste y blanca.

El llanto de Enzo al escuchar las últimas palabras de Leo 🥹🇦🇷



🇦🇷 Mirá #LaDespedidaDeLeo por Telefe con @giraltpablo y @jpvarsky pic.twitter.com/hFzJcJI3ht — telefe (@telefe) October 7, 2026

Tras el encuentro, Enzo pasó por zona mixta y fue consultado por sus lágrimas durante el discurso. “Un día muy emocionante. Un montón de sensaciones encontradas, espero que Leo lo haya disfrutado, lo vamos a extrañar mucho”, manifestó el futbolista de Manchester City.

🥹🇦🇷 "UN DÍA MUY EMOCIONANTE, ESPERO QUE LEO HAYA DISFRUTADO. LO VAMOS A EXTRAÑAR MUCHO" 🗣️ Enzo Fernández, tras la despedida de Messi de la Selección. 🎙️ @MatiPelliccioni https://t.co/8M2kUz39KO — TyC Sports (@TyCSports) October 7, 2026

¿Cuántos títulos ganó Lionel Messi junto a Enzo Fernández?

El primer trofeo que obtuvo Enzo Fernández al lado de Lionel Messi fue el Mundial de Qatar 2022. De hecho, en ese torneo el mediocampista ganó el premio a mejor jugador joven, mientras que Leo fue nombrado mejor jugador de la Copa del Mundo.

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No obstante, el destino les tendría preparado otra alegría: la Copa América de Estados Unidos 2024. Finalmente, juntos llegaron a otra final en el Mundial 2026, pero Argentina cayó contra España y el propio Fernández vio la tarjeta roja por doble amarilla.

En síntesis