Enzo Fernández palpitó el reencuentro con Messi antes de su despedida de la Selección Argentina: “Lo esperamos con un asado”

El mediocampista anticipó cómo se viven los últimos días del astro, antes de su retiro definitivo con la Albiceleste.

Este sábado por la noche, la Selección Argentina aplastó 7-0 a Burkina Faso Sub-23 en un amistoso internacional por la fecha FIFA. Los goles fueron de Lautaro Martínez, Gianluca Prestianni, Nico Paz, Julián Álvarez, Franco Mastantuono, Giuliano Simeone y el restante en contra. Sin embargo, post partido Enzo Fernández palpitó la despedida de Lionel Messi.

Cabe recordar que este martes será el ultimo partido del astro con la camiseta del combinado nacional, después de estar más de 20 años representando al país. En ese sentido, el crack rosarino eligió el compromiso frente a Benín como el escenario ideal para decirle adiós a la camiseta albiceleste, duelo que se llevará a cabo en el Estadio Monumental.

Enzo Fernández, Lionel Messi y Emiliano Martínez en la Selección Argentina. (Getty Images)

Lo cierto es que habló en una entrevista exclusiva con TyC Sports. “Sabemos que se nos va Leo. Es una gran parte de la historia de la Selección, ahora es un camino nuevo con chicos que se suman y que ya estaban“, manifestó en primera instancia. “Será una nueva etapa, pero hay un gran grupo humano. Iremos con esa línea de acá en adelante“, agregó Enzo.

Pocos segundos más tarde, se sinceró. “Con ansias de que venga. Lo extrañamos un montón“, reconoció Fernández sin titubear. Inmediatamente después, reveló cómo lo esperará el grupo. “Vamos a compartir un asado y queremos disfrutar estos días con él. Se lo merece mucho, ojalá sea una gran despedida y lo pueda disfrutar“, confesó el mediocampista.

Enzo Fernández, en Argentina – Burkina Faso. (Getty Images)

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En referencia a Lionel Scaloni y su futuro incierto, el volante fue claro. “Armó el grupo y formó toda la conexión con la gente. Hoy en día es importante que siga con nosotros“, aseguró ante la cámara y el micrófono. Además, agregó: “Habrá muchos cambios, el grupo debe ser fuerte, competir y llevar la camiseta de la Selección a lo más alto posible“.

Por último, se refirió a su arribo a Manchester City en el reciente mercado de pases. “Un cambio en mi carrera futbolística. Me siento muy bien“, expresó en primer lugar. Y antes de cerrar su discurso, añadió: “Conozco muy bien a Enzo y al cuerpo técnico. Me pude adaptar de la mejor manera. El grupo es muy unido y humilde, me recibió muy bien“.

"EMPIEZA TODO UN CAMINO NUEVO"



La palabra de Enzo Fernández tras el 7-0 sobre Burkina Faso en el Monumental.



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