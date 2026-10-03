Los hinchas de la Selección Argentina criticaron a un titular ante Burkina Faso: “Es una pesadilla sin final”

Debido a su desempeño individual en la goleada ante los africanos, fue el foco de las críticas por no destacarse.

Este sábado por la noche, la Selección Argentina aplastó 7-0 a Burkina Faso Sub-23 en un amistoso internacional por la fecha FIFA. Con goles de Lautaro Martínez, Gianluca Prestianni, Nico Paz, Julián Álvarez, Franco Mastantuono, Giuliano Simeone y el restante en contra, la Albiceleste goleó a los africanos. Sin embargo, los hinchas criticaron a Agustín Giay por su rendimiento individual.

Cabe recordar que fue titular por segundo partido consecutivo, ya que también estuvo desde el arranque ante Bolivia hace un puñado de días. En ese sentido, es una realidad que Lionel Scaloni busca renovar el puesto en este nuevo proceso que ya inició desde que terminó la Copa del Mundo y apunta a ser un plantel más joven y con caras inéditas.

Agustín Giay, en Argentina – Burkina Faso. (Getty Images)

Lo cierto es que los hinchas arremetieron contra Giay por su desempeño personal en la goleada contra Burkina Faso. “El temita 4 en la Selección es una pesadilla sin final“, escribió uno de los fanáticos en su cuenta personal de X (ex Twitter) en un posteo en el que criticó al lateral derecho por no destacar en un amistoso ante un rival muy débil.

Otros comentarios destacados en las plataformas digitales, fueron: “Hay 12 jugadores amateur en cancha, los 11 de Burkina Faso y Giay“, “el peor jugador de la cancha es Giay”, “es literalmente Weigandt pero fachero“, “el peor lateral que vi en mi vida”, “lo sacó a pasear un burkinés“, “es convocado solo por ser fachero” y “le falta una banda”.

Los comentarios de los hinchas de la Selección Argentina

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guarda muchachos ahí va la flecha giay desbordando por derecha pic.twitter.com/BUuWGUtGC2 — mitin (@mit1nnn) October 4, 2026

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