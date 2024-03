Nico Paz es uno de los tantos ‘europibes’ que podían elegir jugar para la Selección Argentina o la de España. El mediocampista del Real Madrid, uno de los candidatos a disputar los Juegos Olímpicos con la Sub 23 de Javier Mascherano, todavía está a tiempo de escoger un camino u otro. Sin embargo, ya tiene una decisión tomada.

En diálogo con D Sports, el hijo de Pablo Paz expresó: “Yo nací en España y amo a los dos países, pero decidí representar a Argentina. Es el país que más me representa, por cómo es el país, por cómo se vive el fútbol ahí y porque es un orgullo seguir los pasos de mi padre. Él estuvo en la Selección, jugó los Juegos Olímpicos y el Mundial del ’98”.

“Ser de Selección significa todo, para mi es lo máximo. Es mi sueño poder representar este escudo, jugar un Mundial representando a tanta gente. Ojalá se pueda dar algún día porque trabajo día a día para que pase”, agregó el pibe de 19 años.

Nico Paz: su experiencia en la Selección y la posibilidad de jugar en el fútbol argentino

Recordando su primera citación a la Mayor, soltó: “Tenía 17 años y fue uno de los momentos más especiales de mi vida. Pude conocer a mis ídolos a todos los jugadores que veía desde chico. Tengo un recuerdo muy bonito y ojalá se pueda repetir algún día”.

“Desde España se nos ve como que estamos muy locos. Se vive el fútbol de otra manera, la hinchada es muy distinta, no se llenan tanto los estadios. En Argentina el fútbol es una forma de vivir y si tu equipo pierde estás toda la semana triste”, analizó Nico, que no descartó jugar en el fútbol argentino: “¿Por qué no? Falta mucho, estoy empezando mi carrera, pero ojalá algún día se pueda dar“.

Nico Paz quiere estar en los Juegos Olímpicos

Consultado sobre su posible presencia en París 2024, Nico Paz no dudó: “Es un sueño para mi, me encantaría. Mi padre lo pudo jugar en Atlanta 1996. Habrá que ver cómo termina la temporada, si me llama Masche y si me deja el club“. Además, se ilusiona con la posible presencia de Lionel Messi: “Eso ya sería para cerrar todo. Dependerá de si tiene ganas, del calendario que tenga y de cómo llegue. Para nosotros, los chicos, sería un sueño“.

Cómo vivió Nico Paz la consagración en Qatar

“Fue increíble poder ver a Messi levantando el Mundial“, fue lo primero que dijo el mediocampista sobre lo sucedido en Lusail. “Yo lo viví de una manera extraña, porque veníamos de un partido y estábamos en el bus. Todos los del Real Madrid Castilla iban con Francia y yo estaba pasándola mal”, confesó.

“Llegamos a Madrid en el descanso, con el partido encarrilado y después se empezó a complicar. Lo vi en la residencia con los chicos de la cantera. La mayoría iban con Francia, pero algunos con Argentina también. Fue muy bonito, lo pasé mal, muchos nervios, pero Dios quiso que podamos ganar“, expresó Nico.

Además, sobre los que más mira en la Selección, declaró: “Sacando a Messi, que es otro caso, siempre me gustaron mucho Di María y Dybala. Son zurdos como yo, con una calidad increíble. Siempre me han gustado mucho de ver”.