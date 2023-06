La Selección Argentina ya empieza a prepararse para lo que será la gira por Asia en donde se enfrentarán a Australia en China y a Indonesia en la capital de dicho país el 15 y 19 de junio respectivamente.

Y para lo que son estos preparativos iniciales previos al viaje al continente asiático, este martes Lionel Scaloni y su cuerpo técnico se marcharon rumbo al país chino en donde esperarán a los convocados que se irán poniendo a disposición pensando en esta fecha FIFA que se avecina.

El entrenador campeón del mundo y todo el cuerpo técnico salieron de Ezeiza rumbo a China y antes de emprender vuelo, Scaloni fue entrevistado brevemente por los medios presentes en el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini y allí, entre las cuestiones a las que se refirió, confirmó la baja de Gonzalo Montiel por lesión y dejó asentado el motivo por el que Franco Armani no fue convocado a esta gira.

Luego de que se rumoreara que era un fin de ciclo para el arquero de River en el seleccionado, El DT albiceleste sentenció que su baja se trató únicamente de una cuestión de calendario: “Armani no está afuera de la Selección. Los jugadores del fútbol argentino no vienen por cuestión de fechas, no solo él sino algún otro que podríamos haber convocado“, soltó Scaloni.

Claro, con todas las competencias europeas finalizadas pero con la Liga Profesional Argentina en pleno curso, el DT de la Selección remarcó que el golero campeón de América y del Mundo no está presente para seguir en River, ya que había opciones disponibles para el puesto sin compromisos con sus clubes. Además, remarcó que podía estar la posibilidad de otros futbolistas citados del ámbito local, pero que no sucedió por el mismo motivo que Armani.