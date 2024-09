Jhonny Jackson, el camarógrafo al que Emiliano Martínez golpeó apenas consumada la derrota de la Selección Argentina 2-1 ante Colombia en Barranquilla, rompió el silencio para revelar cómo se sucedieron los hechos, pero dejó también un mensaje que demuestra que, más allá de la impotencia del momento, no guarda ningún rencor.

“Dan el pitazo final y entonces yo como camarógrafo operador de steady siempre voy a buscar reacciones porque el director me lo dice por el intercom, y simplemente entro a la cancha, pues ya después de 90 minutos, como está cansado, agotado, y busco reacciones. Entonces veo al Dibu, saludándose con uno de los arqueros suplentes también y me acerco a él. De la nada me tiró“, explicó en un video que grabó y no tardó en viralizarse en las redes sociales.

“Me dio rabia. Me dio mucha rabia porque yo estoy trabajando, así como él también lo estaba haciendo, atajando, y yo operando mi cámara. Estoy trabajando, ni siquiera estaba jugando fútbol con él. Me dio mucha rabia en el momento, pero no le dije nada”, continuó.

Para cerrar su video, Jhonny Jackson le habló directamente al arquero de la Selección Argentina y Aston Villa para dejarle claro, aunque tal vez con un dejo de ironía, que no le guarda rencor por lo sucedido. “Quería decirte que tranquilo, hermano. En la vida, en cualquier momento, todo el mundo ha perdido un partido. De pronto para tí significó mucho esa derrota, pero para adelante, Dibu”.

Para Emiliano Martínez el disputado en Barranquilla no fue un partido más, pues tiene una rivalidad especial con el público colombiano desde la definición por penales de la Copa América de 2021. Por aquello, también por el más reciente duelo en la final de la Copa que se disputó en Estados Unidos, el arquero fue silbado por casi todo el estadio en cada intervención.

¿Que sanción podría caerle a Dibu Martínez por su agresión al camarógrafo?

En el Código Disciplinario del máximo organismo del fútbol mundial, hay un apartado que atenta contra las conductas incorrectas de los jugadores. El artículo 14 de este reglamento estipula que “los jugadores y los oficiales serán suspendidos conforme se especifica a continuación, y se les podrán imponer las multas correspondientes“.

En el caso de los incisos ‘h’ e ‘i’ habla de las actitudes violentas. Dibu Martínez podría recibir tres partidos de sanción por “conducta violenta” (inciso h) o “por agredir a un adversario u otra persona que no sea un oficial de partido” (inciso i). En este caso, la persona agredida sería el camarógrafo.

Por lo tanto, el arquero argentino podría recibir una fuerte sanción de parte de la FIFA si llega a ser suspendido por este acto ocurrido dentro del campo de juego, pese a que el partido ya había concluido.

La Asociación Colombiana de Periodistas Deportivos exige sanción para Dibu

A través de un comunicado oficial, la Asociación Colombiana de Periodistas Deportivos exigió una sanción para Emiliano Martínez por su agresión a un camarógrafo apenas finalizado el partido entre Colombia y Argentina disputado en Barranquilla.

ACORD rechaza de manera contundente el acto de agresión por parte del arquero argentino Emiliano ‘Dibu’ Martínez hacia un camarógrafo, luego de finalizar el partido, en el cual Colombia venció 2-1 a Argentina por las Eliminatorias en la ciudad de Barranquilla

Pegar un manotazo para lanzar al césped los elementos al camarógrafo es un atentado a la libertad de expresión que nuestra agremiación no admite. Colombia es un país en el cual la libertad a informar se respeta. De tal manera, solicitamos que la Federación Colombiana de Fútbol se pronuncie enérgicamente ante la CONMEBOL, AFA y FIFA.

ACORD, como autoridad periodística deportiva en el país, exige a FIFA que se genere una sanción ejemplar contra el señor Emiliano ‘Dibu’ Martínez, que no es ejemplo para las nuevas generaciones.