La Albiceleste se medirá ante Benín en el Estadio Monumental el próximo martes a partir de las 20 horas en lo que promete ser una noche llena de emociones

Lionel Andrés Messi pondrá punto final a su etapa en la Selección Argentina el próximo martes 6 de octubre ante Benín. El Estadio Monumental estará repleto para ver la última función del 10 en una jornada que promete ser inolvidable. Habrá homenajes para la Pulga y muchos de sus compañeros campeones del mundo en Qatar 2022 dirán presente en Núñez para estar a su lado.

Si bien el duelo ante Benín pasa a un lugar secundario, Lionel Scaloni diagrama la formación que saldrá desde el inicio para enfrentar al elenco africano y se estima que pondrá el mejor once que tiene a disposición para esta oportunidad, con varios de los futbolistas que fueron la base del equipo de los últimos dos Mundiales.

¿Cómo formaría Argentina contra Benín

Si bien resta la confirmación oficial, Lionel Scaloni pondría desde el arranque a: Emiliano Martínez; Agustín Giay, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Lionel Messi, Lautaro Martínez y Julián Alvarez.

Lionel Messi se entrenó en el predio de Ezeiza. (Foto: @Argentina).

¿Cuándo juega Argentina vs. Benín en la despedida de Lionel Messi?

El equipo de Lionel Scaloni cerrará esta fecha FIFA enfrentando a Benín el próximo martes 6 de octubre a las 20 hs. en el estadio Monumental de Núñez.

¿Cuántos goles hizo Lionel Messi en la Selección Argentina?

El actual jugador del Inter Miami acumuló 207 partidos y 125 goles con la Selección Argentina.

Los títulos de Lionel Messi en la Selección Argentina

Medalla de Oro de los Juegos Olímpicos (2008)

Copa América (2021)

Finalissima (2022)

Mundial de Qatar (2022)

Copa América (2024)

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