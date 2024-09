Lionel Scaloni habló en conferencia de prensa en la previa del partido ante Colombia por las Eliminatorias Conmebol y, además de palpitar el duelo que enfrentará a la Selección Argentina con el cuadro cafetero nuevamente tras la final de la Copa América, el DT albiceleste dejó mucha tela por cortar en diversos temas. Uno de ellos fue la posibilidad de enfrentar a España en la Finalissima en el corto plazo, en un cotejo que genera mucha expectativa.

Claro, al haber vencido a Colombia en la definición de la Copa América 2024, y con la Furia Roja haciendo lo propio ante Inglaterra en la Euro 2024, el resultado de ambas finales daba como conclusión que Argentina y España se verían las caras en la Finalissima. Y si bien en un principio se barajaba la posibilidad de que este encuentro se dé a fines del 2025 o principios del 2026, Scaloni directamente puso en duda la disputa del certamen internacional a partido único.

Entre las cuestiones que habló en conferencia, Scaloni soltó: “No sé si la Finalissima se va a hacer, creo que va a ser difícil por lo que me comentaron por las fechas que tiene España. No lo veo factible para el año que viene. Ya se verá si buscan un hueco, pero no la veo y queda lejísimos, pero no estoy con eso en la cabeza“. Fiel a su estilo, Scaloni no tuvo pelos en la lengua y demostró estar enfocado plenamente en el presente. La Finalissima, para el líder de la Selección Argentina, no ocupa lugar en la agenda.

Las posibles sedes de la Finalissima: Estados Unidos o Europa

En un primer momento, se había especulado con una intención de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) por tratar de quedarse con la sede de la Finalissima. Tal como informó el periodista Hernán Castillo, se puso a disposición el Estadio Más Monumental, donde Argentina hace de local habitualmente en Eliminatorias.

Sin embargo, según contó el diario Olé, la opción del estadio en Núñez fue descartada debido a “preocupaciones económicas y de ticketing”. Por eso, a partir de esto, surgieron dos posibilidades dependiendo de la fecha que terminen eligiendo tanto CONMEBOL y la UEFA.

En caso de que la Finalissima se lleve a cabo en octubre/noviembre de 2025, la idea es que se vuelva a jugar en Europa con tres sedes tentativas, según contó el mencionado medio argentino: Berlín, Londres y Roma. En tanto, si se llega a jugar para marzo de 2026, Estados Unidos pica en punta con Nueva York como la opción más viable. En conclusión, primeramente deberá resolverse la fecha, para luego conocerse la sede. De momento, lo único confirmado es que la jugarán Argentina y España.

Scaloni habló de lo más próximo: el partido contra Colombia

Argentina visitará a Colombia en Barranquilla a las 15.30 horas -de Colombia- (17:30 de Argentina) y se espera un clima de mucho calor. Al respecto, el DT argentino dijo: “El tema del horario, es para los dos igual. Cuando el otro dije que era muy difícil, era para los dos. No digo que tenga ventaja uno u otro, pero es verdad que el horario no ayuda al espectacúlo. El equipo que saquemos no será en función al calor”.

“Lo de la pelota parada de Colombia, no vamos a cambiar nuestra manera de defender, pero sí capaz cambiamos a algunos jugadores, pero es evidente que es un arma que tienen ellos y hay que tener cuidado”, afirmó el entrenador respecto a una de las fortalezas de la Selección Colombia: la pelota parada.

El posible XI de la Selección Argentina vs. Colombia

Si bien el DT esperará hasta último momento a Alexis Mac Allister y a Nicolás González, quienes padecen diversas molestias musculares, el probable equipo -en caso que no lleguen- sería: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Marcos Acuña; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Gio Lo Celso, Paulo Dybala; Lautaro Martínez y Julián Álvarez. De estar disponible Alexis Mac Allister jugaría por Lo Celso.