La Selección Argentina quiere seguir en la senda del triunfo. Luego de derrotar a Chile en el Monumental por la séptima jornada de Eliminatorias Sudamericanas, los de Scaloni visitarán a Colombia, rival de la final de la última Copa América. El entrenador de la Albiceleste habló en conferencia de prensa y repasó todos los temas.

¿Cómo están Nico González y Alexis Mac Allister?

“El equipo está bien, reponiendo fuerzas del partido del otro día, todavía con algunos achaques del partido. Nico entrenó diferenciado y Alexis lo hizo a la par. No fue un entrenamiento muy exigente, vamos a ver la evolución de estos dos días, pero en líneas generales estamos bien”, comenzó diciendo Lionel Scaloni. Además, agregó: “El equipo todavía no lo tengo, estamos evaluando la manera en la que vamos a jugar, podemos hacer algún cambio, pero no sabría decirte cuántos”.

Alexis Mac Allister y su festejo por el gol ante Chile. (Foto: IMAGO).

La influencia de Pekerman en Scaloni

“Con José Pekerman estuve hace un tiempo, cuando fue el velatorio del Flaco Menotti. Hablamos de fútbol, de lo que está pasando y cómo la está pasando él. Nos gustaría verlo en un banco de suplentes, pero no sé cuál es su idea. Todos los que pasamos por sus manos, quedamos marcados”, afirmó, en relación a Néstor Pekerman.

Scaloni habló de Messi

Lionel Messi no fue parte de la convocatoria por la lesión que sufrió en la final de la Copa América.“Lo de Leo, esperaremos al día en que tengamos que dar la lista para los próximos partidos y ahí veremos si está en condiciones”.

El DT fue consultado respecto a cómo es afrontar estos partidos sin Messi: “Es difícil que un equipo no tenga dependencia de Lionel Messi. Es un futbolista único y hasta es lógico. Lo bueno es que tenemos una idea de juego más allá de quien esté en la cancha. Los interpretes pueden cambiar, pero juegan todos a lo mismo. Es evidente que cuando no está Leo, seguimos haciendo lo mismo sin ese toque final que él tiene”.

Sus referentes como entrenador

“Los tres referentes a nivel entrenador… tuve un montón, todos decimos lo mismo. Incluso aprendés del que no tuviste. Para mí hoy un referente es Ancelotti, pienso en muchas cosas igual que él y me parece un tipo que va camino a marcar la historia. Lo escucho y me siento identificado. Después, José Pekerman, el Profe Córdoba cuando estaba en Estudiantes, fui rescatando cosas de todos los técnicos”, dijo Scaloni al ser consultado por sus referentes.

Se viene Colombia

Argentia visitará a Colombia en Barranquilla a las 15.30 horas -de Colombia- y se espera mucho calor, al respecto, el DT argentino dijo: “El tema del horario, es para los dos igual. Cuando el otro dije que era muy difícil, era para los dos. No digo que tenga ventaja uno u otro, pero es verdad que el horario no ayuda al espectacúlo. El equipo que saquemos no será en función al calor”.

“Lo de la pelota parada de Colombia, no vamos a cambiar nuestra manera de defender, pero sí capaz cambiamos a algunos jugadores, pero es evidente que es un arma que tienen ellos y hay que tener cuidado”, afirmó el entrenador respecto a una de las fortalezas de la Selección Colombia: la pelota parada.

La Finalissima

Argentina deberá enfrentar a España en la Finalissima, todo indica que no será en 2025, como estaba pautado en un comienzo y Scaloni habló del tema: “No sé si la Finalissima se va a jugar el año que viene, creo que va a ser difícil, no lo veo factible. Ya se verá si buscan un hueco, pero no la veo y queda lejísimos, pero no estoy con eso en la cabeza”

Lionel Scaloni, sonriente en la goleada ante Chile. (Foto: IMAGO).

A seis años de su asunción como DT de la Selección Argentina

“Recuerdo la semana previa a empezar, que entrenamos en Los Angeles, todo muy nuevo, con algunos desajustes, porque nosotros no estábamos tan acostumbrados a la llegada de jugadores, pero siempre con una sonrisa y una alegría y esos desajustes que podía haber, lo tomábamos con naturalidad, que ellos sepan que todo era nuevo, con una sonrisa y los tres momentos más felices fueron la Copa del Mundo y las dos Copa América, son momentos únicos que no los vamos a olvidar”, dijo Lionel Scaloni.

¿Cómo ve Scaloni a los pibes en esta convocatoria?

“A la mayoría de los chicos nuevos los conocíamos, se conocen muy bien de las Juveniles y, posiblemente podamos ver a algún chico. Dependerá mucho del partido y para eso están, para aportar lo suyo y creemos convenientes que puedan jugar“, afirmó Scaloni.

Walter Samuel y Lionel Scaloni. (Foto: IMAGO).

Scaloni y la llegada de Iker Muniain a San Lorenzo

En los últimos días se confirmó la llegada de Iker Muniain a San Lorenzo y Lionel Scaloni dejó una linda reflexión: “Muniain está bien, está vigente y le puede dar mucho a San Lorenzo. Los años que jugó en España siempre fue un diferente. Entiendo que le apasiona el fútbol argentino, ojalá le vaya bien y pueda abrir puertas. No solo que nosotros vayamos para allá, sino que ellas vengan para acá, por lo pronto es para agradecer que haya venido a Argentina”.

La lista de Lionel Scaloni para la doble fecha FIFA de Eliminatorias Conmebol

ARQUEROS: Emiliano Martínez (Aston VIlla), Walter Benítez (PSV), Juan Musso (Atalanta), Gerónimo Rulli (Olympique Marsella).

DEFENSORES: Lisandro Martínez (Manchester United), Cristian Romero (Tottenham), Gonzalo Montiel (Sevilla), Nahuel Molina (Atlético de Madrid), Germán Pezzella (River), Marcos Acuña (River), Nicolás Otamendi (Benfica), Valentín Barco (Sevilla).

VOLANTES: Leandro Paredes (AS Roma), Enzo Fernández (Chelsea), Alexis Mac Allister (Liverpool), Ezequiel Fernández (Al-Qadsiah), Guido Rodríguez (West Ham), Giovani Lo Celso (Tottenham), Rodrigo De Paul (Atlético de Madrid), Valentín Carboni (Olympique Marsella).

DELANTEROS: Matías Soulé (AS Roma), Paulo Dybala (AS Roma), Nicolás González (Juventus), Alejandro Garnacho (Manchester United), Lautaro Martínez (Inter Milán), Julián Álvarez (Atlético de Madrid), Giuliano Simeone (Atlético de Madrid), Valentín Castellanos (Lazio).