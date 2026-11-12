La posible alineación de Argentina para enfrentar a Uruguay en el amistoso internacional

Comienza una nueva era en la Selección Argentina. Tras la despedida de Lionel Messi, la Albiceleste se enfrentará en La Bombonera ante Uruguay por el primero de los dos amistosos de la fecha FIFA de noviembre, la última de la temporada 2026.

De cara a este encuentro, el entrenador Lionel Scaloni piensa en el equipo titular, que contará con una base similar a la de las últimas presentaciones, exceptuando a Emiliano Martínez, Cristian Romero y Lautaro Martínez, quienes serán baja por distintas lesiones.

En ese sentido, en el arco todo indica que estará Gerónimo Rulli, quien tendrá la posibilidad de sumar minutos ante la duda de la presencia de ‘Dibu’ Martínez, quien continúa recuperándose tras sufrir una lesión en la mandíbula disputando un partido para Chelsea por Premier League.

Pasando a la defensa, en el lateral derecho se mantendría Agustín Giay, mientras que Nicolás Tagliafico haría lo propio por el sector izquierdo. La zaga central, estaría compuesta por Leonardo Balerdi en lugar de Cristian Romero, junto a Lisandro Martínez como ladero.

En la mitad de la cancha, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister salen de memoria. En esta oportunidad, quien los acompañaría es Exequiel Palacios, tal como ocurrió en la victoria 4 a 0 frente a Bolivia el pasado 30 de septiembre, en un amistoso disputado en el Mario Alberto Kempes.

Por último, en la delantera Julián Alvarez será la referencia de área ante la lesión de Lautaro Martínez. A sus costados aparecerán por la banda derecha Nico Paz, mientras que por la izquierda se mantendría Gianluca Prestianni, quien está en el radar del PSG para el próximo mercado de pases.

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El dilema del capitán

Ante las lesiones de Cristian Romero y Lautaro Martínez, más la suplencia de Dibu Martínez, Lionel Scaloni deberá definir quién será el capitán del equipo para este encuentro amistoso. Por experiencia, quien cuenta con mayores chances de portar la cinta es Nicolás Tagliafico, quien ya lo hizo en más de una oportunidad.

La posible formación de Argentina para enfrentar Uruguay

La Albiceleste saldría a la cancha con: Gerónimo Rulli; Agustín Giay, Leonardo Balerdi, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Alexis Mac Allister, Exequiel Palacios, Enzo Fernández; Nico Paz, Julián Álvarez y Gianluca Prestianni.

Datos clave

Argentina enfrentará a Uruguay en La Bombonera por el primer amistoso FIFA de noviembre.

por el primer amistoso FIFA de noviembre. Lionel Scaloni tendrá las bajas por lesión de Dibu Martínez, Cristian Romero y Lautaro Martínez.

de Dibu Martínez, Cristian Romero y Lautaro Martínez. Nicolás Tagliafico se perfila como capitán y titular junto a Julián Álvarez y Enzo Fernández.