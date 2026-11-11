Diego Forlán palpitó el amistoso con Argentina: “Rivalidad con mucha historia”

El director técnico de la Selección de Uruguay analizó lo que será el partido contra la Albiceleste en La Bombonera.

Solo faltan días para que la Selección Argentina y Uruguay se midan en La Bombonera por el primer amistoso de la fecha FIFA de noviembre. El Clásico del Río de La Plata tendrá una edición atípica por la ausencia de Lionel Messi, pero Diego Forlán espera un gran encuentro a pesar del retiro del ’10’.

El entrenador de la Celeste habló en conferencia de prensa y sostuvo: “Es difícil este tipo de partidos para los ensayos por el nivel y la jerarquía del rival que vas a enfrentar. Sabemos que va a ser lindo, competitivo, con una grandísima selección y con muchas ganas de enfrentarnos con selecciones que son buenas”.

Más adelante, completó: “Son partidos que por más amistosos que sean, tienen una rivalidad con mucha historia y tanto para nosotros como para ellos, enfrentarnos es un desafío lindo entre buenos jugadores y buenas selecciones”.

En otro pasaje de la conferencia, Forlán recordó el triunfo de Uruguay sobre Argentina en La Bombonera en 2023: “Visualizo un lindo partido de fútbol. Si analizamos poco tiempo atrás vimos un partido en la Bombonera donde la selección jugó muy bien”.

Forlán dio el visto bueno al amistoso con Argentina

“Cuando me comentaron de esta posibilidad dije automáticamente que sí. Son partidos espectaculares y ante una grandísima selección que viene de ser finalista del Mundial y campeón de América y del Mundo en 2022. Siempre es importante medirse y confío mucho en la selección desde que estaba como jugador hasta hoy como entrenador”, aseguró Cachavacha.

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Por último, Forlán sostuvo: “Me pareció un lindo desafío. Va a ser un partido complicado para nosotros y como para ellos. Esperamos poder todos disfrutar de un lindo partido de fútbol”.

Fecha de los amistosos de Argentina en noviembre