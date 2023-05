Hace algunos días, el exfutbolista uruguayo Diego Lugano revivió una polémica que había tenido lugar durante el desarrollo del Mundial de Qatar al deslizar, aunque luego salió aclarar que no era lo que había querido decir, que la Selección Argentina había sido favorecida por los arbitrajes en su camino al título.

Este jueves, en una entrevista concedida a TyC Sports desde España, el defensor del Betis e integrante de La Scaloneta Germán Pezzella fue consultado al respecto y tuvo una contundente respuesta hacia esas críticas en las que también hicieron mucho foco la prensa mexicana, francesa y española. “Porque siempre es así. Fuera de nuestro país, a los argentinos siempre nos han tildado como cancheros, como un montón de cosas”, empezó diciendo.

“Yo creo que a nosotros en ese sentido no nos entra una bala. Personalmente no me importa lo que digan, lo que opinen. Esa gente que sale a declarar que el Mundial estaba arreglado, que nos ayudaron, si hubiese estado con nosotros se hubiese dado cuenta que de ayuda nada y que lo que hubo fue mucho trabajo detrás de todo eso y un ciclo de mucho tiempo”, agregó.

También Guido Rodríguez, su compañero en Betis y en Selección Argentina, tuvo una respuesta para esas críticas: “Sacar mérito a lo que venimos haciendo hace tanto tiempo es muy difícil. Te pueden decir cosas, pero nosotros estamos tranquilos de lo que trabajamos. Cuando se consiguen cosas importantes estás expuesto a que la gente salga a decir lo que quiera. Pero nosotros sabemos lo que hicimos y creo que quedó bastante claro para todo el mundo lo que fue la Selección en el Mundial“, manifestó.

Muy probablemente, Germán Pezzella y Guido Rodríguez formarán parte de la próxima convocatoria de Lionel Scaloni para disputar con la Selección Argentina la próxima Fecha FIFA, que ya tiene confirmados los amistosos ante Australia e Indonesia en junio.