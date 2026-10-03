La revelación de Scaloni sobre los posibles rivales de Argentina en noviembre: “No hay muchas opciones”

Tras la goleada ante Burkina Faso, el entrenador de la Albiceleste se refirió a lo que viene en la planificación.

En el segundo partido amistoso de esta Fecha FIFA, la Selección Argentina goleó por 7-0 a Burkina Faso en el Estadio Monumental. Luego de encontrar problemas en el viaje hacia Buenos Aires, el elenco africano debió completar su plantel con mayoría de futbolistas de la Sub 23.

En ese contexto, la Albiceleste no encontró equivalencias y dominó el trámite con facilidad desde los primeros minutos. A raíz de esta situación, y teniendo en cuenta que Benín es el próximo rival, Lionel Scaloni se refirió a lo que espera para la Fecha FIFA del próximo mes.

“En noviembre no tenemos muchas opciones. Estamos barajando los equipos que hay libres. No es que podamos elegir. Está todo cerrado, bloqueado. Seguramente iremos afuera a jugar. Lógiamente, me gustaría enfrentar a rivales potentes, pero si no se enfrentan siempre buscamos la parte positiva. No hay muchas variantes”, destacó el DT.

Scaloni palpitó la despedida de Messi

“Está todo dicho. Solo queda disfrutarlo. La nostalgia de cuando no esté. Ahora no va a estar y ya no solo por lo futbolístico. Hay que seguir jugando, pero la sensación de tenerlo en la cancha es algo único. Eso es lo que me gustaría que la gente entienda. Lo que él transmite en una cancha, a todos, al hincha rival, al propio, a los compañeros”, inició Scaloni.

Y completó: “Lo que él transmite yo no se lo vi a nadie. Eso es lo que más vamos a extrañar. Conozco jugadores, he jugado con grandes futbolistas, pero esa sensación no se la he visto a nadie”.

Datos clave

Lionel Scaloni afirmó que hay pocas opciones de rivales para noviembre.

afirmó que hay pocas opciones de rivales para noviembre. Selección Argentina goleó 7-0 a Burkina Faso en el Monumental.

goleó 7-0 a Burkina Faso en el Monumental. Benín fue confirmado como el próximo rival del equipo argentino.