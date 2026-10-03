Franco Mastantuono les respondió a sus críticos tras su primer gol en la Selección Argentina: “Son duros conmigo”

El jugador de Fiorentina ingresó en el complemento y gritó el sexto gol para la Albiceleste.

En el Estadio Monumental, la Selección Argentina goleó por 7-0 a Burkina Faso en el marco del segundo amistoso internacional de esta Fecha FIFA. En un partido sin equivalencias, Lionel Scaloni se dio el lujo de hacer 11 cambios, incluyendo el ingreso de Franco Mastantuono.

El volante ofensivo de 19 años, que se perdió el Mundial 2026 por no haber entrado en la convocatoria, fue citado nuevamente y ya pelea en este ciclo renovado de cara al próximo proceso. El surgido de River anotó este sábado su primer gol con la Albiceleste.

Tras el partido, el de Fiorentina valoró su retorno y recordó lo que le provocó no haber ido a la cita mundialista: “Muy contento de volver a ponerme la camiseta de Argentina. Es muy especial para mi”.

“Me quedé afuera del Mundial, fue triste porque uno sueña con estar. Pensé que tenía que seguir trabajando para volver. Por suerte me tocó hacer un gol, así que muy contento”, compartió el joven talento cuyo pase pertenece a Real Madrid.

¡DEBUT GOLEADOR PARA MASTANTUONO EN ARGENTINA!



El oriundo de Azul se anotó en la goleada ante Burkina Faso en el Monumental con el 6-0 para la Albiceleste tras una gran jugada de la Scaloneta. pic.twitter.com/unhCcDNRPU — TyC Sports (@TyCSports) October 4, 2026

Mastantuono les respondió a sus críticos

“La gente es muy exigente conmigo y lo entiendo. Entiendo lo que se espera de mí. Desde los 16 años que entré a esta cancha se generó mucha expectativa. Me pone contento y espero afrontarla siempre, pero yo juego para mi, para mi equipo, no juego para lo que la gente pueda llegar a pensar de mí. Muchas veces son duros conmigo, pero trato de disfrutarlo. Me encanta poder estar en la selección con tanta gente de experiencia, que ellos me ayudan mucho a poder jugar al fútbol.”, disparó el futbolista.

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