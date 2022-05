El entrenador de la Selección Argentina no lo convocó nunca pese a que en el viejo continente es una figura y por eso y un vínculo de sangre con Paraguay, el Mellizo piensa en nacionalizarlo para su proyecto con la Albirroja.

Última noticia: la rompe en Europa, Scaloni no lo convoca y Barros Schelotto lo quiere en Paraguay

Guillermo Barros Schelotto agarró la Selección de Paraguay tras varios meses sin estar dirigiendo y la situación en el seleccionado guaraní era crítico, ya que dependía de un milagro prácticamente en las Eliminatorias para clasificarse al Mundial de Qatar.

Finalmente, eso no ocurrió y nuevamente la Albirroja mirará la Copa del Mundo desde afuera. Sin embargo, el Mellizo cuenta con un sólido proyecto de varios prometedores futbolistas en todas las líneas, sobre todo en el mediocampo y la defensa, con nombres como Junior Alonso, Gustavo Gómez, Fabián Balbuena, Robert Rojas, Miguel Almirón y Julio Enciso.

Sin embargo, uno de los puntos fuertes que tiene el seleccionado de Paraguay en sus filas también es la presencia de varios argentinos nacionalizados que son vitales en el esquema del equipo como Gastón Gímenez, David Martínez y Andrés Cubas, futbolistas que fueron vinculados con la nación guaraní en la gestión de Eduardo Berizzo.

Ahora, bajo las órdenes de Guillermo y Gustavo Barros Schelotto, aparece en los planes otro argentino para nacionalizar y hacerlo jugar para Paraguay ya que la rompe en Europa no es tenido en cuenta por Lionel Scaloni, además de ser una posición que el equipo de los Mellizos necesita reforzar como lo es el arco, y con un arquero como Walter Benítez, lo tendrían más que cubierto durante años. Esta información la trascendió el periodista Manuel Olivari, quien afirmó que esto podría darse por la idea de Guillermo y por lazos familiares que vinculan a Benítez con Paraguay.

El oriundo de Chaco y surgido futbolísticamente en Quilmes es la figura del Niza francés, y no solo eso, sino que es de los arqueros mejor valorados en la Ligue 1. Sin embargo, ante la gran demanda de guardametas que tiene la Selección Argentina en donde Dibu Martínez, Juan Musso, Gerónimo Rulli, Franco Armani, Esteban Andrada y hasta Agustín Marchesín y su tocayo Rossi aparecen por encima en la consideración de Scaloni para las convocatorias, Benítez no tiene lugar y nunca fue tenido en cuenta por el entrenador nacido en Pujato. Por lo tanto, con 29 años, para el arquero en cuestión no sería un mal plan sumarse al proyecto de la Selección Paraguaya y aspirar a meterse en el próximo Mundial con la Albirroja. ¿Se dará?