Nicolás Tagliafico reveló cómo vivió el plantel la despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina: “Todo tiene un final”

El lateral izquierdo habló con Bolavip en zona mixta y dio detalles de los últimos días de Messi con sus compañeros.

Luego de la despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina en la victoria 3 a 0 frente a Benín en el Estadio Monumental, Nicolás Tagliafico se acercó a zona mixta, en donde habló con Bolavip sobre cómo seguirá el equipo tras la salida del 10, que decidió ponerle punto final a su carrera a nivel país.

Dentro de sus dichos, el lateral izquierdo de Olympique de Lyon dio detalles de cómo vivió el plantel estos últimos días con Messi en la concentración. Además, afirmó que sigue con energías para seguir en la Albiceleste de cara a un nuevo proceso mundialista para la edición del 2030.

“Más allá del resultado, no se toca todos los días vivir un partido así. La emoción de saber que todo tiene un final y hoy pasó lo que pasó. Hay que seguir, lo dijo Leo cuando agarró el micrófono, por ahí toquen momentos duros, por ahí momentos de recambio donde hay que acompañar a la Selección como siempre”, inició el futbolista.

“Fue un poco esa sensación de tristeza. Creo que se mostró en el primer tiempo, que parecía sin ganas. Después nos dimos cuenta de que había que activar porque era la despedida de Leo”, continuó sobre cómo el plantel vivió este emotivo partido en el Monumental.

Y cerró respecto a su presencia en una nueva renovación de plantel de la Selección Argentina: “Siempre hay que estar esperanzado. Los chicos están muy bien, con muchas ganas. Cada vez que vengo acá trato de dar lo mejor y es el plus que me da la Selección”.

El mensaje de Messi para despedirse de la Selección Argentina

Tras el partido ante Benín, en medio de los homenajes, Lionel Messi agarró el micrófono en la mitad de la cancha del Estadio Monumental y allí dejó un mensaje de agradecimiento, tanto a los hinchas argentinos como a cada uno de los compañeros con los que compartió plantel durante los últimos 21 años.

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“La verdad que es difícil decir algo hoy, se me cruzan muchas emociones y muchas cosas. Obviamente que lo primero que pienso es en mi viejo. Quiero agradecer, como lo dije en la carta de despedida, fue un orgullo muy grande defender esta camiseta por más de 20 años. En las buenas y malas, en los peores momentos, nunca dejé de luchar y de querer estar acá siempre”, inició.

Luego, añadió: “Les juro que me gustaría venir toda la vida porque vestir la camiseta de la Selección Argentina es lo más lindo que te puede pasar. No venir más va a ser un dolor my grande. Siento que es el momento. Estuvimos cerca de cumplir el sueño de volver a ser campeones del mundo. Dimos todo, el partido con Inglaterra fue un desgaste muy grande para nosotros”.

En sintonía, Leo siguió con su discurso en el campo de juego del Monumental. “Siempre dejamos todo por esta camiseta, todos mis compañeros, todos nosotros, siempre. Agradezco a mis compañeros por este tiempo que me tocó compartir con este grupo. Me hicieron cumplir mi sueño de chiquito, de ser campeón del mundo, de Copa América, de Finalísima“.

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Con un tono firme, alegre, y a tono con una despedida emotiva pero sin llorar, Messi siguió: “Voy a extrañar muchísimo jugar acá, tuve la suerte de ir por todo el país y siempre es una alegría enorme. Soy un agradecido por todo lo que me tocó vivir, siempre jugar a cancha llena, eso es hermoso. La gente haciendo un esfuerzo enorme, gracias a ustedes siempre somos locales en todos lados”.

Mientras sus compañeros y los hinchas largaban lágrimas, el 10 dejó una revelación que nunca había expresado relacionada a un partido en el Monumental: “El partido después del Mundial fue lo más lindo que me pasó. Hasta el día de hoy veo videos y me emociona. Fue algo espectacular, así que muchísimas gracias. Hoy les digo adiós a todos ustedes. Voy a extrañar defender los colores de la Selección, pero siempre voy a estar bancando a estos chicos y todos los que vengan. Siempre unidos”.

Su mensaje final fue claro y contundente: “Para conseguir cosas importantes hay que formar grupos unidos. En los momentos duros es cuando se ven los grupos. Tuvimos un grupo extraordinario y por eso conseguimos todo lo que conseguimos. Soy un agradecido a Dios de ser argentino, orgulloso de ser argentino. Gracias a todos ustedes. Los quiero”.

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