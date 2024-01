Javier Mascherano pertenece a una generación de futbolistas argentinos que ha tenido éxito internacional a nivel de clubes, pero que no ha podido trasladarlo a la Selección ni tener ese desquite que, en Qatar, tuvieron Lionel Messi y Ángel Di María como abanderados, también, de aquellos tiempos mucho más difíciles en la relación con los hinchas y con la prensa nacional.

Parte de esas críticas que castigaban a futbolistas que con “la vida resuelta” sufrían una presión excesiva, ajena y propia, cada vez que les tocaba defender la camiseta celeste y blanca fue la imposición de una teoría sobre la existencia de “un grupo de amigos” que estaba detrás de muchas de las decisiones que se tomaban en torno a la Selección, incluida la elección de entrenadores y la valoración de qué jugadores debían estar convocados y cuáles no. Aunque tuvo un periodo de romance con los hinchas argentinos durante el Mundial de Brasil en 2014, Mascherano quedó marcado como uno de los cabecillas de esa supuesta organización.

En una entrevista concedida al diario La Nación y publicada nada más que un día antes de su estreno como entrenador de la Selección Argentina Sub 23 en el Preolímpico de Venezuela, donde el equipo buscará sacar boleto a los Juegos de París 2024, El Jefecito se despachó con una sentencia contundente respecto a esas conjeturas que hicieron mucho daño hacia adentro del vestuario. “La única decisión en la que nos excedimos fue no hablar durante un año con la prensa. ¿En qué otra cosa nos excedimos?”, planteó.

“¿Cuál club de amigos? ¿El que tuvo que pagar un chárter para la familia y para ir a jugar una final de América porque nadie ponía la plata? ¿El que se tenía que pagar los pasajes en business para venir a jugar? Si eso es una inadecuada autogestión… bueno. Después, los entrenadores… Si éramos tan poderosos, ¿por qué no siguió Sabella? Ni lo pudimos convencer. A Martino lo eligió Segura tras la muerte de Grondona. ¿A Bauza quién lo trajo? El Comité de Regularización. ¿Lo pedimos nosotros? No, ¿quién de nosotros lo había tenido a Bauza? ¿A Sampaoli quién lo trajo? Tapia. ¿Y quién lo había tenido de nosotros como técnico? Ninguno. Entonces, ¿cuál es la autogestión?”, esgrimió Mascherano.

Y agregó: “Ahora, que cada uno se haga cargo de lo suyo. Yo me puedo hacer cargo de que perdí tres finales, o cinco, perdí las cinco, me hago cargo. Ahora, que los entrenadores se hagan cargo de que a los jugadores los elegían ellos, no los elegía yo. Y las reuniones con Sampaoli en Rusia… En todas las reuniones hubo testigos, estaba el presidente de la AFA. Ya está, me alcanza y me sobra”.

Su revinculación con la Selección Argentina

Ya con Lionel Scaloni como entrenador de la Selección mayor, Javier Mascherano volvió a vincularse con AFA siendo convocado para dirigir a la Selección Sub 20. Presentó su renuncia tras la eliminación en el Sudamericano que lo dejó sin boleto al Mundial de la categoría, del que finalmente terminó participando luego que FIFA le quitara la sede a Indonesia y Claudio Tapia gestionara que le fuese concedida a Argentina. Eliminado el equipo en octavos de final, otra vez se quedó por debajo de las expectativas y el DT recordó que el presidente de AFA tenía su renuncia sobre la mesa. No sucedió y desde mañana mismo buscará revancha en el Preolímpico de Venezuela con la Selección Sub 23.

“Si yo me hubiese manejado mal, hoy no estaría en la AFA. A mí me llamó Tapia para estar acá, no fue que vine un día y me metí de prepo. Me llamaron él y Scaloni. Esa es la verdad. Me han preguntado por qué me fui de la Sub 20 después del Sudamericano. Cuando notás que generás mucho ruido en un ambiente que está calmo, relajado, lleno de felicidad te preguntas: “che, si soy yo el que genero el ruido, mejor doy un paso al costado”. Después, te dicen que vos no sos un problema y bueno. Yo lo que no quiero es molestar”, le dijo a La Nación.

Tranquilidad interna

Luego que se le planteara si le generación que conquistó el Mundial de Qatar terminó de demonizar a los más castigados de los procesos anteriores, Mascherano aclaró que en la historia del fútbol han ganado las buenas y las malas personas, han sido campeones grupos unidos y grupos con grandes conflictos internos. Y en ese sentido, dijo tener una gran tranquilidad respecto a la manera en que se manejó en la Selección Argentina.

“El grupo actual es buenísimo. El grupo nuestro también lo era. Al final, todo lo vamos a llevar para donde queramos. Lo importante es la tranquilidad interna que uno tiene. En cierto momento hubo cosas que hacer, y claro que no acertamos en todo, y nos hemos equivocado, pero también digo que le pusimos el pecho a un montón de situaciones que no nos correspondían. Pero estábamos ahí y no había otra. ¿Quién las hacía, a quién llamábamos? Ya está, ya pasó. Yo lo hice por el grupo, nunca entendí que se trataba de cuidar mi quintita”, manifestó.