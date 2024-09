Aunque Javier Mascherano hubiese querido contar con él, Santiago Castro se perdió de disputar con la Selección Argentina los Juegos Olímpicos de París 2024 por no haber recibido el permiso del Genoa, club que lo fichó precisamente cuando estaba disputando el Torneo Preolímpico.

El delantero que había cumulado grandes actuaciones en Vélez arribó al club italiano a inicios de este año y completó 8 partidos con el primer equipo en la segunda mitad de la pasada temporada, en los que aportó un gol. En el inicio del presente curso, fue titular en las tres jornadas de Serie A que se llevan disputadas y ha acumulado elogios por sus buenas prestaciones.

Pese a su juventud, el delantero no evita entonces ilusionarse con tener la posibilidad de ser llamado por Lionel Scaloni para integrarse a la Selección Argentina mayor, tras la experiencia con el equipo Sub 23 que él mismo calificó como un gran aprendizaje.

“Uno siempre tiene el sueño, la ilusión de estar en la Selección. Depende de uno y lo mejor que se puede hacer es dar lo mejor en cada partido para el equipo, ir sumando poco a poco. Si no se da hoy, en seis meses o en un año, hay que trabajar y trabajar individualmente para llegar a eso. La ilusión es constante“, manifestó en diálogo con DSports Radio.

Santiago Castro disputó como titular los 3 partidos que lleva afrontados Genoa en la presente Serie A.

También destacó la importancia que Javier Mascerano tuvo para él como entrenador y el modo en que lo aconsejó cuando se dio su venta a Europa. “Fue increíble tenerlo como técnico, también como persona, en el día a día. Le llega al jugador y me ayudó mucho en este proceso. Me habló bastante por la experiencia de Europa y me dijo que me tenía que preparar mucho mental y físicamente para lo que conlleva“, dijo.

La Premier League, otro deseo

Santi Castro se refirió a otro anhelo que quiere cumplir en su carrera y está relacionado con tener algún día la posibilidad de jugar la Premier League, más allá de dejar en claro que se siente muy a gusto en Genoa. “Es una liga que tiene otro nivel, una velocidad increíble y los mejores equipos. Uno sueña jugar en esos estadios”, señaló.

Feliz por el presente de Vélez

Santi Castro dijo seguir constantemente el andar de Vélez en una Liga Profesional que lo tiene como único líder. “Hablo con los chicos y me pone muy contento el momento del equipo. Jugar con el pensamiento del descenso era difícil. Cuando van saliendo las cosas, se genera más confianza. Hoy hay jugadores de jerarquía como Mammana, Marchiori, Braian Romero, que se están haciendo cargo del equipo y ayudan para este momento”, señaló.