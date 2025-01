Julián Álvarez, en el 1 a 1 del Atlético de Madrid frente al Villarreal en el Estadio Metropolitano, fue amonestado por el árbitro José María Sánchez Martínez por protestar. De esta manera, el delantero de la Selección Argentina llegó a su cuarta amonestación en LaLiga 2024/2025 a tan solo dos semanas de la visita al Santiago Bernabéu para el encuentro con el Real Madrid.

Eso quiere decir que, si vuelve a ver la tarjeta amarilla, en este caso en el compromiso que el Atleti tiene ante el Mallorca este sábado primero de febrero en la capital española, deberá cumplir una fecha de suspensión. En otras palabras, se perderá su primer Derbi Madrileño en condición de visitante (ya jugó el de la primera rueda del torneo español como local).

Frente a este escenario, el que advirtió a Julián Álvarez fue Rubén Cano, futbolista mendocino que dio sus primeros pasos en la primera división del Fútbol Argentino en Atlanta en 1970 y que 4 años después desembarcó en España para desarrollar el resto de su carrera. Primero pasó por el Elche, en donde estuvo dos años, y después saltó al Atlético de Madrid en el que se convirtió en leyenda, dado que fue uno de los artífices del título nacional de liga 1976/1977.

”Tengo entendido que Julián Álvarez lleva 4 tarjetas amarillas”, empezó comentando Cano en conversación con Diario AS y enseguida añadió una frase con la que dejó en claro que sospecha del arbitraje que designará la Real Federación Española para el encuentro con el Mallorca. ”Si es así, que se cuide porque a mi me pasó. El siguiente partido era con el Real Madrid y me amonestaron por pisar la línea del área en el saque del arquero”.

Al respecto, seguramente teniendo en cuenta lo que piensa el excentrodelantero que también jugó en Tenerife y Rayo Vallecano, Diego Simeone estaría pensando en contar con Julián como titular ante el Salzburgo este miércoles por Champions League y ubicarlo en el banco de suplentes vs. Mallorca en el Estadio Metropolitano. Si el partido con el equipo bermellón está resuelto sin la Araña, es probable que ni lo haga ingresar. De lo contrario, lo cuidará lo máximo posible hasta que deba entrar para colaborar con sus compañeros.

Rodrigo De Paul cumplirá su fecha de suspensión este sábado

A diferencia de Julián Álvarez, el que llegará sin problemas al derbi con el Real Madrid pautado para el sábado 8 de febrero es Rodrigo De Paul. Motorcito llegó con cuatro tarjetas amarillas al encuentro con el Villarreal, en donde recibió la quinta, por eso no dirá presente este primero de febrero ante el elenco de Jagoba Arrasate.

Atlético de Madrid definirá sus chances en el Bernabéu

El Atlético de Madrid, luego de terminar el 2024 siendo líder de la tabla de posiciones de LaLiga, inició el 2025 un tanto torcido. Perdió con el Leganés 1 a 0 y empató con el Villarreal 1 a 1. Eso le dio lugar al Real Madrid para que lo superara. Ahora, el Merengue le sacó 5 puntos de ventaja, por lo que el Colchonero sabe que debe descontar con su visita al Bernabéu para seguir en la pelea. De lo contrario, prácticamente se despedirá de su aspiración de ser campeón nacional en esta temporada.