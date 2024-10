El entrenador reconoció las dificultades que tendrá el equipo para jugar el jueves en Maturín si finalmente no puede despegar mañana desde Miami.

Lionel Scaloni no ocultó su preocupación no solo por las dificultades que tendrá la Selección Argentina para viajar rumbo a Venezuela para jugar este jueves por las Eliminatorias de CONMEBOL, sino además por la seguridad del plantel y de todos en Miami por la amenaza del Huracán Milton, catalogado de “potencialmente catastrófico”.

En el caso de no poder la delegación despegar este miércoles, como está previsto, se deslizó la posibilidad de que CONMEBOL decidiera aplazar el partido hasta el viernes y el entrenador fue consultado al respecto en la conferencia de prensa que brindó este martes: “Habíamos pedido viajar hoy y no se ha podido. Nos han denegado el viaje. Vamos a viajar mañana si el tiempo lo permite. Si no se puede despegar, va a ser difícil llegar al otro día”, comenzó diciendo.

Y agregó: “No permiten aterrizar desde suelo americano directamente a Venezuela. Va a ser prácticamente imposible llegar (para la fecha del partido). No depende de nosotros. Hemos tenido mala suerte. Lo más importante es la seguridad de todos”.

Por otro lado, Scaloni hizo referencia a cómo influyó en los entrenamientos de la Selección la preocupación que existe en Miami y la región por el huracán que es considerado como una real amenaza de muerte en toda La Florida. “Trabajamos tranquilos. El lugar de entrenamiento es perfecto. Pero siempre está dando vueltas este tema. Cuando la seguridad está en juego es delicado. El partido es importante, pero más importante es la seguridad. En ese sentido estamos preocupados, esperando a ver si podemos viajar mañana”, remarcó.