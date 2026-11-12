Lionel Scaloni sigue en la Selección Argentina: por qué renueva y todos los desafíos que tendrá por delante

Se confirmó la renovación de Scaloni como entrenador de la Selección Argentina y se multiplican los desafíos en el horizonte.

La Selección Argentina confirmó la continuidad de Lionel Scaloni como entrenador, al menos hasta el Mundial 2030. De todas formas, se va a cambiar su cuerpo técnico, porque Walter Samuel decidió despegarse del mismo y probar suerte solo. Una baja sensible porque es alguien que hace muy bien su trabajo, habiendo sido el encargado de la pelota parada defensiva y ofensiva, entre otros aspectos.

Y Scaloni, tras su renovación, irá por el récord de Guillermo Stábile, que tiene 124 partidos como director técnico de la Selección Argentina y también el hito de ser el entrenador con más tiempo en el cargo, con 20 años en dos ciclos diferentes, entre 1940 y 1960. Pero Lionel está muy cerca, porque necesita tan solo 17 encuentros más que se pueden completar tranquilamente antes de 2030. Además, está a cuatro victorias del récord de Stábile como el entrenador con más triunfos en La Albiceleste.

Por cierto, es increíble pensar que Scaloni es el entrenador del Top 5 con menos derrotas, porque tiene solamente 10 en 107 partidos. Es una brutalidad, una locura. Es, además, el entrenador con mejor efectividad, ya que está rozando el 80% de los puntos. Por todo esto, el entrenador campeón del mundo en 2022 y subcampeón del mundo en 2026 va a continuar.

¿Y por qué lo hace? Porque se vienen muchos desafíos y porque Argentina tiene a disposición mucho material, no solo en la zaga central con Anselmino y Troilo, sino también en el mediocampo, con Perrone, Barrenechea, Equi Fernández, Alan Varela, Aníbal Moreno y también en la delantera, con Nico Paz, Soulé y Prestianni, entre muchos nombres propios más.

Y claro, habrá rivales de mucha estirpe, porque, por ejemplo, Francia renovó su cuerpo técnico y hoy en día tiene a Zinedine Zidane como entrenador. Se habla de que Estados Unidos puede incorporar a Pep Guardiola, Jürgen Klopp llegó a Alemania, Roberto Mancini está en Italia y otros países como Bélgica, Países Bajos y Portugal también han cambiado entrenadores. Incluso, Uruguay, el rival de este viernes, ahora tiene a Diego Forlán.

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Scaloni afrontará desafíos tales como, por ejemplo, enfrentar a Uruguay. Una muy buena Uruguay en esta renovación. Además, tiene el partido contra Costa Rica y se está hablando de que, en marzo, podríamos enfrentar a Brasil. Además, en 2028 habrá una Copa América a disputarse, al parecer, en Estados Unidos.

Y, luego, el plato fuerte. Sí, en 2030, la Copa del Mundo, con el gran condimento de jugar una porción como local, ya sea un partido o un grupo completo. Será con presencia de hinchas argentinos, con lo cual es una verdadera locura para cumplir de la mano del mejor entrenador de la historia de la Selección Argentina.