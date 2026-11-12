Es tendencia:
Bolavip Logo
AGENDA DEPORTIVA
La Columna de Giaco

Lionel Scaloni sigue en la Selección Argentina: por qué renueva y todos los desafíos que tendrá por delante

Se confirmó la renovación de Scaloni como entrenador de la Selección Argentina y se multiplican los desafíos en el horizonte.

Scaloni va por más en la Selección Argentina.
Scaloni va por más en la Selección Argentina.

La Selección Argentina confirmó la continuidad de Lionel Scaloni como entrenador, al menos hasta el Mundial 2030. De todas formas, se va a cambiar su cuerpo técnico, porque Walter Samuel decidió despegarse del mismo y probar suerte solo. Una baja sensible porque es alguien que hace muy bien su trabajo, habiendo sido el encargado de la pelota parada defensiva y ofensiva, entre otros aspectos.

Y Scaloni, tras su renovación, irá por el récord de Guillermo Stábile, que tiene 124 partidos como director técnico de la Selección Argentina y también el hito de ser el entrenador con más tiempo en el cargo, con 20 años en dos ciclos diferentes, entre 1940 y 1960. Pero Lionel está muy cerca, porque necesita tan solo 17 encuentros más que se pueden completar tranquilamente antes de 2030. Además, está a cuatro victorias del récord de Stábile como el entrenador con más triunfos en La Albiceleste.

Por cierto, es increíble pensar que Scaloni es el entrenador del Top 5 con menos derrotas, porque tiene solamente 10 en 107 partidos. Es una brutalidad, una locura. Es, además, el entrenador con mejor efectividad, ya que está rozando el 80% de los puntos. Por todo esto, el entrenador campeón del mundo en 2022 y subcampeón del mundo en 2026 va a continuar.

¿Y por qué lo hace? Porque se vienen muchos desafíos y porque Argentina tiene a disposición mucho material, no solo en la zaga central con Anselmino y Troilo, sino también en el mediocampo, con Perrone, Barrenechea, Equi Fernández, Alan Varela, Aníbal Moreno y también en la delantera, con Nico Paz, Soulé y Prestianni, entre muchos nombres propios más.

Y claro, habrá rivales de mucha estirpe, porque, por ejemplo, Francia renovó su cuerpo técnico y hoy en día tiene a Zinedine Zidane como entrenador. Se habla de que Estados Unidos puede incorporar a Pep Guardiola, Jürgen Klopp llegó a Alemania, Roberto Mancini está en Italia y otros países como Bélgica, Países Bajos y Portugal también han cambiado entrenadores. Incluso, Uruguay, el rival de este viernes, ahora tiene a Diego Forlán.

Scaloni afrontará desafíos tales como, por ejemplo, enfrentar a Uruguay. Una muy buena Uruguay en esta renovación. Además, tiene el partido contra Costa Rica y se está hablando de que, en marzo, podríamos enfrentar a Brasil. Además, en 2028 habrá una Copa América a disputarse, al parecer, en Estados Unidos.

Y, luego, el plato fuerte. Sí, en 2030, la Copa del Mundo, con el gran condimento de jugar una porción como local, ya sea un partido o un grupo completo. Será con presencia de hinchas argentinos, con lo cual es una verdadera locura para cumplir de la mano del mejor entrenador de la historia de la Selección Argentina.

Julián Giacobbe
Julián Giacobbe
LEE TAMBIÉN
Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones