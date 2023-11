Las declaraciones de Rio Ferdinand hicieron mucho ruido alrededor de la relación entre Lionel Messi y Alejandro Garnacho. Es que el ex defensor de Manchester United aseguró que Leo “había dejado de seguir” al hispano-argentino en sus redes sociales. Sin embargo, horas después de estos dichos, Roberto Garnacho, hermano del jugador, salió a aclarar todo.

Garnacho está en boca de todos debido al golazo que marcó contra Everton el pasado fin de semana por la Premier League. El tanto maravilló a fanáticos, periodistas y analistas del fútbol inglés, entre ellos, Rio Ferdinand, palabra autorizada para Manchester United.

El ex defensor del club sorprendió al hablar sobre el joven extremo y el hecho de que Messi no lo sigue en redes sociales. “Mi hijo me dijo el otro día que (Leo) Messi le había dejado de seguir. No le importa (a Garnacho) salir diciendo: ‘Soy un hombre de (Cristiano) Ronaldo. ¿Quién es el GOAT? Ronaldo’. Incluso cuando está en la Selección Argentina“, manifestó Ferdinand.

Sin dudas, las palabras del ex defensor de la Selección de Inglaterra repercutieron a nivel mundial. Esto motivó a que el hermano de Garnacho, Roberto, salga a aclarar cómo está la relación entre los dos jugadores de la Selección Argentina.

Roberto Garnacho: “Dejen de inventar cosas”

El hermano de Garnacho se manifestó en sus redes sociales para aclarar la situación. Es cierto que Messi no sigue a Garnacho, pero reveló que Leo nunca lo hizo. “Falso, Messi nunca lo siguió, deja de inventar cosas solo para crear odio. Garna los ama y admira a ambos, y todos ustedes tratando de crear una rivalidad“, se quejó.

Y agregó: “Incluso he visto videos de Messi mostrándole el Mundial a Garna, amigo si supieras cómo lo celebramos en casa“. Roberto Garnacho buscó alejar todo tipo de rumores de mala relación entre Leo y el ‘Bichito’.

Alejandro Garnacho, recientemente, no fue convocado a la Selección Argentina para la última doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas a la Copa del Mundo 2026. De acuerdo al entrenador Lionel Scaloni, fue una decisión futbolística. Aunque, en Manchester United, el extremo está empezando a despegar.

El golazo ante Everton volvió a darle protagonismo al futbolista nacido en Madrid. Es que el momento del equipo mancuniano no es el mejor, pero él ha sido de los pocos que han dado la cara por el equipo. La última victoria y su golazo lo han puesto nuevamente en las portadas de los diarios más importantes.

Garnacho comparó su golazo con el de Cristiano Ronaldo

Los dichos de Ferdinand no sólo se viralizaron por el factor Messi. Es que también mencionó la idolatría que siente el joven jugador de Manchester United por Cristiano Ronaldo. Aquí resaltan el hecho de que haya celebrado su golazo con el ‘siu’, famoso festejo del portugués, y que comparó su gol con uno que hizo el propio CR7 jugando para Real Madrid hace algunos años.

La idolatría por Cristiano no quita el hecho de que las cosas con Messi estén bien, de acuerdo a lo aclarado por el hermano de Garnacho. Aunque, sorprende que Leo no lo tenga entre sus seguidos en Instagram.