La Albiceleste aplastó a los Ticos en Córdoba y los seguidores del equipo se rindieron ante una de las figuras del partido.

En el Estadio Mario Alberto Kempes, la Selección Argentina dio una exhibición este martes al golear a Costa Rica en el marco de un amistoso internacional. Los dirigidos por Lionel Scaloni cerraron la Fecha FIFA con una sonrisa luego de lo que fue la derrota ante Uruguay en La Bombonera.

El duelo en Córdoba no tuvo equivalencias desde el comienzo. Es que Nico Paz tardó solamente 7 minutos en gritar el primer tanto de la noche y luego redondeó 45 de sus mejores minutos con la Albiceleste sin contar el flojo nivel del rival de turno.

La estrella de Como marcó dos golazos, uno con cada pierna, y volvió a mostrarse merecedor de la ’10’, aún vacante desde el retiro de Lionel Messi del plano internacional. En redes sociales, los hinchas de la Selección Argentina valoraron la actuación de Nico Paz.

Incluso, Scaloni fue cuestionado por la escasa participación del volante ofensivo en el Mundial 2026. Paz jugó solo 71 minutos en toda la cita y no entró en los 120 de la final ante España. Lo compararon con el 2006 de Messi en una catarata de publicaciones en X.

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Datos clave