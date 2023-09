Desde su debut en el primer equipo del Manchester United y su primera convocatoria a la Selección Argentina, Alejandro Garnacho comenzó a llamar la atención de los hinchas argentinos, que lo consideran como una de las máximas promesas a futuro.

Tras no poder estar en el Mundial Sub 20, el delantero de 19 años fue tuvo revancha al darse su debut en la Selección Mayor, ingresando como suplente en los dos partidos amistosos de la gira de junio, que fueron contra Australia e Indonesia.

Javier Mascherano, quien entrenó al futbolista en sus convocatorias a la Sub 20, habló con D Sports Radio, donde elogió al delantero y dejó una contundente frase sobre su proyección: “Sabemos lo que valoran a Garnacho en el United. Lo quieren, lo que ven potencialmente a futuro“, comenzó.

Y siguió: Él es diferente: es un extremo puro que tiene un desequilibrio muy llamativo para la edad que tiene. No es fácil encontrar en el mundo a extremos con su desequilibrio. Dependerá de él hasta donde quiera llegar“. Por último, cerró explicando: “Hay que ir con calma porque está en un proceso de adaptación, no ha tocado su techo y obviamente a uno le genera mucha ilusión en una posición que no suele haber muchos jugadores”.

Los primeros partidos de Argentina en las Eliminatorias

Fecha del Calendario Partido Horario (Argentina) 7 de septiembre Argentina vs. Ecuador 21:00 12 de septiembre Bolivia vs. Argentina 17:00 12 de octubre Argentina vs. Paraguay 21:00 17 de octubre Perú vs. Argentina 23:00

¿Cuándo puede quedar blindado Garnacho para la Selección Argentina?

Según la normativa de FIFA, debe jugar al menos tres partidos organizados por el máximo organismo del fútbol mundial o entidades continentales para no poder hacerlo nunca más con otra camiseta, por lo que en caso de jugar uno de los próximos encuentros, quedará blindado.