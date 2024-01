Mascherano se bajó de ser el reemplazante de Scaloni en la Selección: "No soy el indicado"

Tras poner en duda su continuidad en su rol a fines del 2023, finalmente Lionel Scaloni seguirá a la Selección Argentina de mínima hasta la culminación de la Copa América que se disputará en junio de este 2024. Una vez que el certamen que se disputará en Estados Unidos llegue a su fin, el DT campeón del mundo definirá su futuro, en donde pondrá sobre la mesa su decisión final: si sigue hasta el Mundial 2026 o si se marcha, dejando su cargo antes que expire su contrato.

Lógicamente, apenas se conoció la noticia de una posible salida de Scaloni, los nombres de sus posibles reemplazantes comenzaron a sonar. Entre ellos, apareció la opción de repetir el ciclo, y que el actual entrenador de la Sub 20 –Javier Mascherano– sea ascendido y que se haga cargo de la Selección Mayor, tal como sucedió con el oriundo de Pujato.

Sobre esta posibilidad, el propio Mascherano habló en las últimas horas y dio un contundente testimonio: “No pretendo ser el DT de la Selección. No soy el indicado. No sé si soy el idoneo“, sentenció el Jefecito en diálogo con D-Sports.

Además, Mascherano se refirió a la chance de que Scaloni se marche prematuramente del mando del seleccionado campeón del mundo y de América: “Ojalá que no se corte el ciclo, sería una pena. Creo que tendría que llegar al Mundial 2026“, señaló el entrenador de la Sub 20 y Sub 23 que se encuentra en los preparativos para el Preolímpico en Venezuela. Para cerrar su postura sobre la Selección Mayor, Mascherano declaró acerca de la influencia de Scaloni en los seleccionados juveniles: “Estamos muy cómodos acá con alguien como Scaloni por encima“. Así, el Jefecito se bajó de la chance de ser el sucesor de Scaloni.

La frases de Mascherano sobre el Preolímpico

El Preolímpico se desarrollará desde este 19 de enero en Venezuela, y allí Argentina deberá hacer una buena performance para lograr la clasificación a París 2024. Sobre esto, Javier Mascherano sentenció: “Mi objetivo es clasificar a la Sub 23 a los Juegos Olímpicos y dirigir a la próxima Sub20“, expresó.

Además, se refirió a la chance de que Leo Messi y Ángel Di María se sumen al plantel que iría a los Juegos Olímpicos: “Leo y Ángel se ganaron la posibilidad de elegir, si ellos quieren jugar en los Juegos Olímpicos, lo pueden hacer. Tengo entendido que Ángel dijo que su cierre es con la Copa América, también sería un lindo cierre en los juegos“.

El calendario de la Selección Argentina en los Juegos Preolímpicos de Venezuela

La Selección Argentina Sub 23 de Javier Mascherano ya sabe cómo será su camino en la primera instancia de los Juegos Preolímpicos de Venezuela. Debutará ante Paraguay el lunes 22 de enero y luego chocará con Perú el jueves 25, con Chile el miércoles 31 y con Uruguay el sábado 3 de febrero. Todos los encuentros se disputarán en el Polideportivo Misael Delgado ubicado en la ciudad de Valencia, Estado de Carabobo.

Si la Albiceleste logra ubicarse entre los primeros dos, pasará a una siguiente instancia en la que enfrentará a uno de los combinados de su zona y a dos del Grupo A conformado por Brasil, Colombia, Venezuela (anfitrión), Ecuador y Bolivia. Se enfrentarán todos contra todos y los dos primeros viajarán a los Juegos Olímpicos de París 2024.