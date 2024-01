Javier Mascherano confirmó la convocatoria de la Selección Argentina para el Torneo Preolímpico Sudamericano Sub 23, en busca de la clasificación a los Juegos Olímpicos de París 2024. El técnico del seleccionado sub 23 dio a conocer los 23 nombres que viajarán al certamen que se llevará a cabo en Venezuela, a partir del 20 de enero.

Durante la última semana, el combinado dirigido por Mascherano se estuvo entrenando en el Predio Lionel Andrés Messi con, prácticamente, todos los futbolistas que integran la convocatoria para el Preolímpico. Por lo cual, ya se venían especulando los nombres que integrarían la lista final.

Luego de que durante el proceso de la Sub 23 de Argentina hubo alrededor de 50 nombres convocados en los últimos meses, finalmente, la lista quedó reducida a los 23 jugadores que viajarán a Venezuela en los próximos días.

La lista oficial de convocados de la Selección Argentina para el Preolímpico Sub 23

Mascherano confirmó a los mismos 23 jugadores que fueron convocados desde comienzos de este 2024 y han estado entrenando durante los últimos días en el Predio de Ezeiza. Así, estos serán los futbolistas de la Selección Argentina en el Preolímpico Sub 23, en busca de la clasificación a París 2024:

Arqueros: Leandro Brey (Boca), Fabricio Iacovich (Estudiantes LP), Rocco Ríos Novo (Lanús).

Defensores: Marco Di Cesare (Argentinos Jrs.), Lucas Esquivel (Athletico Paranaense), Aaron Quirós (Banfield), Valentín Barco (Boca), Nicolás Valentini (Boca), Julián Malatini (Defensa y Justicia), Gonzalo Luján (San Lorenzo), Joaquín García (Vélez).

Mediocampistas: Federico Redondo (Argentinos Jrs.), Thiago Almada (Atlanta United), Ezequiel Fernández (Boca), Cristian Medina (Boca), Juan Sforza (Newell’s), Juan Nardoni (Racing), Baltasar Rodríguez (Racing).

Delanteros: Luciano Gondou (Argentinos Jrs.), Pedro de la Vega (Lanús), Francisco González (Newell’s), Pablo Solari (River), Santiago Castro (Vélez).

De acuerdo a esta lista de convocados, Boca destaca como el club que más jugadores cede a la Selección Argentina Sub 23 (5). Cabe destacar que al no ser un torneo oficial de FIFA, los clubes no tienen obligación de ceder a sus jugadores. Sin embargo, AFA logró llegar a distintos acuerdos para que los equipos no pongan trabas al respecto.

Del total de convocados, de hecho, hay sólo dos futbolistas que militan en el exterior. Son los casos de Lucas Esquivel, de Athletico Paranaense, y el campeón del mundo en Qatar 2022, Thiago Almada, de Atlanta United, quien apunta a ser la gran figura del seleccionado para el Preolímpico. AFA logró acordar con ambos clubes del exterior a fin de poder lograr que estos jugadores estén disponibles para Mascherano.

Los futbolistas descartados por la Selección Argentina para el Preolímpico Sub 23

Como se dijo, Mascherano tuvo hasta casi 50 futbolistas durante los últimos meses, que estuvieron entrenándose con la Selección Argentina Sub 23. El propio entrenador tuvo que descartar algunos nombres debido a distintas situaciones propias y ajenas.

Al no tener obligación de ceder a sus futbolistas y sin acuerdo con la AFA, los ‘Europibes’ no estarán en el Preolímpico. De los futbolistas que formaron parte del proceso de la Sub 23 con Mascherano, destacan Nicolás Paz (Real Madrid), Lucas Beltrán (Fiorentina), Facundo Buonanotte (Brighton), Carlos Alcaraz (Southampton), Marco Pellegrino (AC Milan), Luis Vázquez (Anderlecht), Gastón Ávila (Ajax) y Bruno Amione (Hellas Verona), entre otros.

En tanto, el propio Mascherano descartó algunos futbolistas por cuestiones técnicas y tácticas. Los nombres más destacados son Facundo Farías (Inter Miami), Bruno Zapelli (Athletico Paranaense), Santiago Simón (River Plate), Ramiro Enrique (Orlando City) y Kevin Zenón (Unión de Santa Fe). En el caso del ex Colón, quien comparte equipo con Lionel Messi, las secuelas de una lesión en su rodilla también influyeron en la decisión del ‘Jefecito’ de dejarlo sin Preolímpico, según TyC Sports.

¿Cuándo debuta la Selección Argentina en el Preolímpico Sub 23 y a quiénes enfrenta?

La Selección Argentina viajará el próximo 17 de enero a Venezuela. Jugará su primer partido el día 21 del mismo mes ante Paraguay por el grupo B. Esta zona, que también la componen Chile, Perú y Uruguay, se jugará en el Estadio Polideportivo Misael Delgado de la ciudad de Valencia.

Así se juega el Torneo Preolímpico Sudamericano Sub 23

El Torneo Preolímpico Sudamericano Sub 23 comenzará con una fase de grupos en donde las 10 selecciones de CONMEBOL estarán divididas en dos zonas de cinco combinados nacionales cada una. Se llevarán a cabo partidos por los puntos en un sistema de todos contra todos a una sola rueda.

Por lo tanto, cada selección jugará cuatro partidos ante cada uno de sus rivales de grupo. Una vez terminada esta ronda de grupos inicial, clasificarán a la fase final sólo los equipos que ocupen las dos primeras posiciones de cada grupo.

En la fase final, las cuatro selecciones clasificadas disputarán una última ronda de grupos con el mismo sistema de juego de todos contra todos. Por lo cual, jugarán tres partidos, uno por cada rival dentro del grupo. Los dos primeros de la tabla de posiciones se clasificarán a los Juegos Olímpicos de París 2024.

El Preolímpico Sub 23 comenzará el próximo 20 de enero y se extenderá hasta el 11 de febrero. Se desarrollará en su totalidad en Venezuela, cuyas sedes son Barquisimeto (Estadio Metropolitano de Lara), Caracas (Estadio Brígido Iriarte) y Valencia (Polideportivo Misael Delgado).

Grupo A: Venezuela, Brasil, Colombia, Ecuador y Bolivia.

Grupo B: Argentina, Chile, Uruguay, Perú y Paraguay.