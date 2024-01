La Selección Argentina Sub-23 que conduce Javier Mascherano y que el próximo domingo 21 de enero hará su estreno en el Preolímpico de Venezuela enfrentando a Paraguay se quedó con un futbolista menos en la convocatoria a causa de la baja de Julián Malatini, quien fue vendido por Defensa y Justicia al Werder Bremen y recibió la negativa del equipo alemán para participar de la competencia internacional.

Esta situación provocó el enojo de las autoridades de la AFA, que se hizo público a través de un comunicado oficial en el que se apuntó tanto al futbolista como a su representante y al equipo argentino por no informar de las negociaciones para dar al DT la posibilidad de convocar a otro futbolista antes de cerrar la lista, para no quedar en inferioridad de plantel respecto a los demás seleccionados competidores.

En las últimas horas, quien se expresó en esa misma línea fue Javier Mascherano, comparando incluso la situación de Malatini con la de Valentín Barco, de quien sí tenían conocimiento de las negociaciones con el Brighton y el permiso del club inglés para que pudiese participar del certamen en que la Selección Argentina buscará obtener el boleto a los Juegos Olímpicos de París.

“El reglamento es muy claro y nosotros lo conocíamos desde el primer momento, por eso habíamos hablado con los chicos que estaban en negociaciones. El caso más conocido es el de Barco. Antes de dar la lista final les comentamos esta situación, porque necesitábamos saber con anterioridad la predisposición del nuevo club de permitirnos contar con ellos. Lo de Julián (Malatini) nos sorprendió porque no sabíamos absolutamente nada”, manifestó en diálogo con DSports Radio.

Y continuó: “El miércoles pasado, después del amistoso contra Argentinos, me comunicó de un momento para otro que la transferencia estaba hecha y que el club no lo iba a ceder. Yo le comenté que no tenía ninguna opción de poder cambiarlo. El jueves nos vimos antes del entrenamiento y él mantuvo su postura. Dijo que era una gran oportunidad para él y que había decidido irse. Nosotros le dimos todas las posibilidades, le permitíamos que fuera hacerse la revisación a Alemania, pero nos interesaba poder contar con él. La realidad es que decidió irse y que iremos con 22. Qué va a ser“.

El descontento de Mascherano tiene que ver con que el defensor, a diferencia de otros integrantes del plantel, no informó que estaba en negociaciones con Werder Bremen, mucho menos, por ende, la postura del club de no cederlo, por lo que no le dio opción de reemplazarlo por otro futbolista en la convocatoria definitiva. “Si lo hubiese sabido, la decisión hubiera sido mía y la realidad es que hubiésemos traído a otro jugador, porque teníamos opciones”, señaló.

“No comparto la decisión”

Si bien Mascherano expresó que cada jugador tiene el derecho de tomar la decisión que considere más importante para su carrera profesional, aseguró que le hizo saber a Julián Malatini que no compartía la manera en que se había manejado. “Era una oportunidad muy buena para él, pero nosotros lo veníamos contando desde septiembre. Ya está. Quedarse enganchado no nos sirve de nada. El viernes, cuando AFA emitió el comunicado, la idea nuestra fue dar vuelta la página. Las cosas se podían hacer de manera diferente. No entiendo por qué no se podía avisar de la negociación”, resaltó.

El duro comunicado de AFA

AFA no tardó en emitir un duro comunicado por la baja que sufrió la Selección Sub 23 para disputar el Preolímpico de Venezuela. “La Asociación del Futbol Argentino comunica que tanto el futbolista Julian Malatini (integrante de la lista de convocados para el torneo preolímpico 2024), como su agente y su Club Defensa y Justicia, han decidido de manera unilateral negociar la transferencia del deportista a un club alemán sin, además, haberlo puesto en conocimiento de la asociación. De esta forma, el futbolista, desde el día de ayer (jueves), se ausenta de la concentración del Seleccionado Argentino. Por último, en caso de concretarse la transferencia y que el club destino no apruebe la cesión del jugador, la lista de Argentina lamentablemente deberá contar únicamente con 22 futbolistas en virtud que no existe la posibilidad reglamentaria de reemplazarlo“.