Nicolás Otamendi habló tras su despedida de la Selección Argentina: “Me lo llevo para toda la vida”

El defensor central se emocionó por convertir su último tanto con la Albiceleste.

En la victoria de la Selección Argentina ante Benín por 3 a 0, uno de los jugadores que vivió una noche más que especial fue Nicolás Otamendi. El defensor central de 38 años, abrió el marcador y luego fue reemplazado para ser ovacionado por última vez, ya que también se retiró de la Albiceleste.

Luego del encuentro, el actual futbolista de River habló con TyC Sports, en donde se mostró feliz por participar de esta noche. Además, reveló que fue clave un llamado por parte de Lionel Messi para ser parte de este amistoso, debido a que ya se había despedido del público antes del Mundial.

“Fue un cierre increíble. Este partido fue medio de yapa, porque pensé que mi último partido había sido el de antes del Mundial. Me había despedido ahí, pero me llamó el 10 para que esté acá y poder disfrutar de su despedida”, inicio al contar sobre la injerencia de Messi para su convocatoria.

“Después de tantos años, fueron 17 en la Selección y fue algo hermoso disfrutarlo con él y saber que llegó el último gol, en mi último partido, es algo que me lo llevo para toda la vida”, agregó respecto a su último tanto, que llegó ni más ni menos que con una asistencia del ‘10’.

El posteo de Otamendi tras su despedida de la Selección Argentina

Hoy terminamos juntos esta etapa como jugadores de esta gran Selección Argentina.

Cuesta poner en palabras todo lo que significa este momento. Vestir esta camiseta fue, es y siempre será uno de los mayores orgullos de mi vida. Cada entrenamiento, cada partido, cada viaje, cada abrazo y cada vez que escuché el himno quedarán para siempre en mi memoria.

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Y si este día ya era especial, compartirlo con Leo lo hace todavía más inolvidable. El mejor jugador de todos los tiempos, el que nos enseñó a nunca dejar de creer, a levantarnos después de cada golpe y a defender esta camiseta con el corazón.

Qué privilegio haber compartido parte de este camino y haber sido testigo de una historia que va a quedar para siempre en el fútbol y en el corazón de todos los argentinos.

Hoy cerramos un capítulo, pero todo lo vivido queda. Me voy con orgullo, con gratitud y con la tranquilidad de haber dado todo cada vez que me tocó representar a mi país.

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Gracias, Argentina, por tanto. Gracias por hacerme sentir este orgullo de vestir la celeste y blanca.

Una camiseta para toda la vida.

Datos clave

Nicolás Otamendi también se retiró de la Selección Argentina tras vencer a Benín.

también se retiró de la Selección Argentina tras vencer a Benín. El defensor marcó un gol de cabeza gracias a una asistencia de Lionel Messi .

. Otamendi reveló que Messi lo llamó para que asistiera a esta despedida conjunta.