Con un panorama complicado pese a que Lionel Messi llegó como uno de los grandes refuerzos del equipo junto a Sergio Busquets, Jordi Alba y Facundo Farías, en el Inter Miami ya se preparaban para una temprana eliminación en la MLSy por esto venía preparando varios escenarios.

Uno de estos panoramas posibles para el post MLS, la cual finaliza a fines de octubre para las Garzas, era la gira que se confirmó recientemente por el continente asiático con dos partidos amistosos frente a equipos locales. Algo que no cayó bien en el seno de la AFA por lo que se viene.

Con la vuelta a las Eliminatorias CONMEBOL pactada para el 16 de noviembre, Lionel Messi llegará a los clásicos con Uruguay y Brasil solo ocho días después de que Inter Miami juegue sus amistosos ante Qingdao Hainiu y Chengdu Rongcheng en el país chino.

Con cambios de horarios y un cansancio natural por todo lo que significa viajar rumbo a Asia, en la Selección Argentina ya se comenzó a pensar en cómo estará Messi de cara a la quinta y sexta fecha debido a que podrían ser totalmente claves para las Eliminatorias y sus posiciones finales.

El plan de la AFA para que Messi llegue bien a los clásicos con Uruguay y Brasil

Pensando en que es prácticamente imposible que Lionel Messi no esté presente en alguno de estos amistosos por lo que significa su imagen; los mismos se promocionan con el 10 en el centro de la portada, desde la AFA esperan que la cercanía con el duelo con Uruguay le permita llegar antes.

Teniendo en cuenta que amistoso ante Chengdu Rongcheng es el 8 de octubre, a ocho días del partido con Uruguay, en la AFA esperan que Messi venga directamente desde China al país para tener un breve descanso y luego sumarse a los entrenamientos de Lionel Scaloni.

Además de esto, en la Selección tienen la esperanza de que la acción para Messi sea breve ya que el duelo con Quingdao será el 5 de noviembre y que, argumentando la cercanía de ambos, el argentino pueda jugar menos minutos y así cuidarse.

El gran objetivo de Messi de cara al final del 2023

Vale destacar que, en esta lucha de cuidar a Messi, desde la Selección están tranquilos ya que se conoce que el gran objetivo del capitán en el corto plazo es romper el histórico récord que tiene Brasil jugando como local en las Eliminatorias CONMEBOL.

Con un total de 53 triunfos y 13 empates jugando de local, la Verdeamarela nunca perdió en su casa por Eliminatorias y por eso Messi buscará repetir la gesta de la Copa América 2021 en el Maracaná arruinando esto y dejando su huella una vez más.

Como afrontará Inter Miami quedarse sin competencia en la MLS

Mientras tanto, en Inter Miami también se piensa en lo que pasará próximamente y, así como se firmó este acuerdo con la empresa estadounidense Never Say Never y la china Maijia Sports, también se estaría buscando confirmar dos amistosos para diciembre.

Esperando la presencia de varios europeos de peso por los Estados Unidos para enero del 2024, Inter Miami habría cerrado un amistoso con Newell’s para febrero y quiere a otro grande de Sudamérica en el mismo mes. Todo esto para tener competencia y llegar a marzo de la mejor manera; cuándo se reanuda la MLS.