Brighton no cedería al Colo Barco para que juegue los Juegos Olímpicos con la Selección Argentina Sub 23

Javier Mascherano tiene su primera preocupación de cara a los próximos Juegos Olímpicos. Valentín Barco no sería cedido por Brighton para París 2024 y se encendieron todas las alarmas. El lateral izquierdo quiere estar en la Selección Argentina Sub 23, pero el equipo inglés no da el brazo a torcer.

Fue el periodista Gastón Edul quien contó detalles en TyC Sports. “En este momento, Brighton se encuentra inflexible para cederlo“, soltó el corresponsal. Todavía quedan algunos meses para convencer al conjunto británico, pero no será sencillo.

El Colo Barco es una de las prioridades de Mascherano para la Sub 23, teniendo en cuenta que es uno de los jugadores clave de su ciclo. Salvo cuando estuvo suspendido, el ex-Boca fue titular indiscutido durante el Preolímpico.

La lista de Mascherano para la Sub 23

ARQUEROS: Facundo Sanguinetti (Banfield), Fabricio Iacovich (Estudiantes de La Plata).

DEFENSORES: Joaquín García (Vélez Sarsfield), Gonzalo Luján (San Lorenzo), Ian Glavinoch (Newell’s Old Boys), Aaron Quirós (Banfield), Marco Pellegrino (Salernitana de Italia), Román Vega (Argentinos Juniors).

VOLANTES: Federico Redondo (Inter Miami de EE.UU.), Juan Sforza (Newell’s Old Boys), Alan Varela (Porto de Portugal), Cristian Medina (Boca Juniors), Thiago Almada (Atlanta United de EE.UU.), Claudio Echeverri (River Plate), Matías Soulé (Frosinone de Italia), Nicolás Paz (Real Madrid), Juan Nardoni (Racing Club).

DELANTEROS: Luciano Gondou (Argentinos Juniors), Santiago Castro (Bologna de Italia), Pablo Solari (River Plate), Lucas Beltrán (Fiorentina).

¿Cuándo comienzan los Juegos Olímpicos de París?

Los Juegos Olímpicos de París comenzará el 26 de julio y se extenderán hasta el 11 de agosto. Se espera una ciudad paralizada durante esas semanas en las que la gran mayoría de los mejores deportistas del mundo coinciden en un mismo lugar. En lo que respecta al fútbol, los Juegos Olímpicos no solamente están centrados en París, también habrá sedes en: Burdeos, Lyon, Marsella, Nantes, Niza y Saint-Étienne.