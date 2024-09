Qué trabajos tendrían los jugadores de la Selección Argentina si no se hubieran dedicado al fútbol, según un video viral

Tan exitoso ha sido y continúa siendo el ciclo de Lionel Scaloni como entrenador de la Selección Argentina que ya no solo Lionel Messi, para muchos el mejor futbolista de todos los tiempos, es reconocido dondequiera que vaya. El título mundial y las dos Copas América conquistadas han disparado la popularidad de cada uno de ellos, incluso de los que se sumaron más recientemente.

¿Pero qué hubiese sido de ellos si no se hubieran dedicado al fútbol? En TikTok, un fanático se atrevió a fantasear con cada posibilidad en particular y su video no tardó en volverse viral, alcanzando más de dos millones de visualizaciones desde su publicación.

Según ese video, Ángel Di María bien podría haber sido playero de una estación de servicio, Enzo Fernández barbero y Julián Álvarez asistente de administración. A Rodrigo De Paul lo imaginó “galancito de televisión” y para Alejandro Garnacho planteó una alternativa que pudo haber sido casi tan redituable como el fútbol: “Cantante de trap y se come a la China Suárez”, sugirió.

Alexis Mac Allister pudo haber sido médico pediatra y Nicolás Tagliafico podría haber tenido mucho éxito como desarrollador de aplicaciones, al punto que también hubiese terminado viviendo en el exterior. No arriesgó un trabajo específico para Nicolás Otamendi, pero aseguró que finalizada la jornada no le podría faltar la cerveza compartida con los compañeros.

Lautaro Martínez, el goleador de la pasada Copa América, bien pudo haber sido vendedor de planes de ahorro, siempre de traje. Cuti Romero pizzero de pizzería tradicional argentina y Lisandro Martínez, tal y como indica su apodo, carnicero, de los chamuyeros. A Dibu Martínez lo imaginó con el metro en la cintura y pantalones cargo, a la cabeza de una empresa de servicios de mantenimiento integral.

El repaso de las alternativas para cada uno de los futbolistas de la Selección Argentina concluyó en Lionel Messi, para quien la variable fue mucho más sencilla: “Señoras y señores, con ustedes Dios”, concluye el video viral que tuvo gran repercusión entre los hinchas.

Doble jornada sin Messi

Lionel Messi continúa recuperándose de la lesión de ligamento de tobillo que sufrió disputando la final de la Copa América 2024 y no podrá participar de la doble fecha de Eliminatorias CONMEBOL, en que la Selección Argentina enfrentará a Chile este jueves en el Estadio Monumental y a Colombia el martes 10 en Barranquilla.