El entrenador de la Albiceleste se mostró satisfecho por el resultado en Córdoba e ilusionado por el futuro del volante ofensivo.

La Selección Argentina cerró la Fecha FIFA de noviembre con un holgado 7-0 ante Costa Rica en el Estadio Mario Alberto Kempes. Nico Paz, Julián Álvarez y Franco Mastantuono marcaron por duplicado, mientras que Alexis Mac Allister gritó el tanto restante.

Con este resultado, la Albiceleste cerró su 2026 con una sonrisa y buenas sensaciones luego de lo que había sido el cachetazo ante Uruguay el último viernes en La Bombonera.

En conferencia de prensa, Lionel Scaloni resaltó el trabajo de su equipo para obtener la victoria y entregó palabras especiales para Nico Paz por otra gran noche con la camiseta de Argentina.

“Nico es un jugador que puede dar aún más. Hoy ha hecho un partido muy bueno igual que el otro día. Da la sensación de un futbolista verdadero. Un futbolista que cuando tiene que ser malo y chocar, choca y cuando tiene que jugar también. Lo cuidaremos porque es joven todavía, pero estamos muy contentos con él. Es para estar ilusionados también como con los otros chicos”, destacó el DT.

Nico Paz y Messi en la Selección Argentina.

Scaloni separó a Nico Paz de las comparaciones con Messi

“Hay que hacerlo entender que no va a resolver solo el partido, sino que lo resuelve el equipo. Después tiene estas pinceladas que tuvo hoy. Lo que hace es ayudar al equipo con todo lo que él tiene, un montón de cosas. Eso es lo importante, primero está el equipo y después lo individual. Si lo entendió el mejor de la historia, que necesitó de sus compañeros para ganar, cómo no lo van a entender todos los chicos que vengan. Son muy buenos, pero dependerán de cómo esté el equipo. Por eso estamos en esta dinámica”, señaló Scaloni.

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Cuándo vuelve a jugar la Selección Argentina

Con la conclusión de esta fecha FIFA tras los amistosos ante Uruguay y Costa Rica, la Selección Argentina cerró de manera definitiva el 2026. El próximo compromiso será en la primera fecha FIFA del año que viene, pautada para la semana del 22 al 30 de marzo del 2027.

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