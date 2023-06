El mercado de pases empieza a tener diferentes movimientos, sobre todo en el fútbol europeo. Así como Manchester City concretó el arribo de Mateo Kovačić, el fichaje más rutilante de este año es el de Lionel Messi a Inter Miami. Pero el resto de los equipos siguen buscando a diversos futbolistas, donde los campeones mundiales con la Selección Argentina son muy codiciados.

Alexis Mac Allister protagonizó el primer gran traspaso de los campeones, quien emigró a Liverpool. Y si bien hay sondeos por Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Emiliano Martínez y también por Julián Álvarez, apareció el nombre de otro futbolista que podría cambiar su futuro.

Durante los últimos días se conoció que Gonzalo Montiel quiere emigrar de Sevilla, ya que no posee la cantidad de minutos que esperaba. Y si bien no tiene pensado pegar la vuelta al fútbol argentino, todavía no recibió propuestas formales para cambiar de aire. Pero el que sí está en la sintonía es Marcos Acuña.

El Huevo es una de las grandes figuras que tiene la Selección Argentina, como así también Sevilla. A pesar de que no es un futbolista marketinero, sus enormes cualidades y su gran labor dentro del campo de juego lo han posicionado como uno de los más importantes a la hora de conseguir los títulos con la Albiceleste y también con los de Andalucía.

Luego de casi tres temporadas, ya que arribó desde Sporting de Lisboa en septiembre del 2020, el ex Racing Club y Ferro Carril Oeste está en la órbita de Torino, quien desembolsaría una suma total de 7 millones de euros para llevárselo hacia el fútbol italiano , según confirmó el periódico de dicho país, Tuttosport.