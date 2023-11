La Selección Argentina jugará desde la próxima semana la doble fecha por Eliminatorias Sudamericanas nada menos que frente a Uruguay y Brasil. Y en la previa, la lista de convocados de Lionel Scaloni prometía incluir una gran -y desconocida para la mayoría- sorpresa: Pablo Maffeo.

El defensor del Mallorca, de 26 años, nació en Cataluña pero tiene madre argentina y por eso podría representar a la Albiceleste. Enterados de esto, Scaloni y su cuerpo técnico pusieron el ojo en él y comenzaron a seguirlo, por lo que su presencia en esta lista parecía hecha. Pero hubo un inconveniente.

Sucede que Maffeo está radicado en España y, al nunca haber representado a Argentina, hubo una serie de trabas burocráticas que finalmente no llegaron a solucionarse para que el nacido en Sant Joan Despí, Cataluña, pueda formar parte de la nómina.

Algo de esto había advertido su representante, Jorge Capilla, apenas se supo del interés de Scaloni. “Nos han pedido un poco de prudencia porque, al final, el tema burocrático es lento. Esperemos que todo llegue bien, hay que tener fe y esperanza. Hay que ser un poco cautos”, había dicho su agente.

De esta forma, habrá que esperar seguramente hasta 2024 para ver a Maffeo vistiendo los colores del país de su madre. Ante la posible convocatoria, el representante del futbolista había comentado que Maffeo estaba “muy ilusionado”.

“Es una oportunidad para él. Al final, es el país de su mamá y tiene unas raíces y vínculos muy grande, y sobre todo, es la actual campeona del mundo. Creo que es una oportunidad para todos, era un buen momento para él, en lo deportivo y le llega en una edad buenísima”, había dicho Capilla.

¿De qué juega Pablo Maffeo?

El futbolista se desempeña habitualmente como lateral por derecha. Sin embargo, en el pasado, tanto en el Espanyol, Manchester City, Girona, Stuttgart y Huesca, supo jugar de defensor y volante central, así como también de volante derecho.

El paso de Maffeo por la Selección de España

Pablo Maffeo debutó en la Selección de España Sub 16 en 2013 contra Hungría en un amistoso. También jugó en la Selección Sub 17 de la Roja (jugó partidos de exhibición frente a Bélgica en dos oportunidades, Alemania e Italia) y para la Sub 21 (vs. Eslovaquia x 2, Estonia, Islandia y Albania).

Allí tuvo como DT a Luis De La Fuente, quien ahora ocupa el cargo que dejó vacante Luis Enrique tras la Copa del Mundo de Qatar 2022. En total, Maffeo jugó 10 partidos en las selecciones juveniles de la Roja.

¿Cuándo juega la Selección Argentina?

La Selección Argentina de Lionel Scaloni jugará el próximo jueves 16 de noviembre frente a Uruguay en La Bombonera a las 21 hs. y luego visitará a Brasil el martes 20 desde l as 21.30 (hora argentina).