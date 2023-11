Así como pasó con Alejandro Garnacho, la Selección Argentina, por este furor migratorio que explotó mayormente en los últimos 20/25 años, podría sumar una nueva variante nacida en el Viejo Continente. Se trata de Pablo Maffeo, lateral derecho del Mallorca, que nació en la provincia de Barcelona y que es hijo de madre argentina.

El futbolista de 26 años que entró en la órbita mediática de la Scaloneta desde este miércoles ocho de noviembre, se formó en el Real Club Deportivo Espanyol de Barcelona. Allí dio sus primeros pasos en lo llamado en España como Fútbol Base e integró el equipo juvenil B antes de pegar el salto en 2015 al elenco Sub 18 del Manchester City.

En julio de 2016 empezó a ser tenido en cuenta por Josep Guardiola para el equipo mayor de los Ciudadanos, con el que sumó sus primeras tres participaciones en la primera división (dos por la UEFA Champions League -uno por la Ronda de Clasificación vs. Steaua de Bucarest y otro por la fase de grupos ante el Celtic- y una por la Cuarta Ronda de la EFL Cup contra el Manchester United).

Más tarde, para Pablo Maffeo llegó el Girona, en donde acumuló 96 partidos; el Stuttgart de la Bundesliga, con el que cosechó 9 encuentros; el Huesca, ahí sumó 25 compromisos y el Mallorca, club en el que está en el presente y en el que ya carga en su espalda 83 cotejos. En total, refleja una estadística de 148 partidos en la categoría profesional.

¿En qué puestos puede jugar Pablo Maffeo?

Pablo Maffeo, quien sería citado por Lionel Scaloni para la Selección Argentina en la doble fecha FIFA de noviembre, en el presente se proyecta como lateral por derecha. Sin embargo, en el pasado, en sus intervenciones en el RCD Espanyol, Manchester City, Girona, Stuttgart y Huesca, jugó de defensor y volante central, así como también de volante derecho.

Pablo Maffeo suma diez presencias en la juvenil de la Selección de España

Pablo Maffeo debutó en la Selección de España Sub 16 el cinco de marzo del 2013 contra Hungría en un amistoso. Luego, también fue convocado para la Selección Sub 17 (jugó partidos de exhibición frente a Bélgica en dos oportunidades, Alemania e Italia) y para la Sub 21 (vs. Eslovaquia x 2, Estonia, Islandia y Albania).

En este último combinado mencionado tuvo como entrenador a Luis De La Fuente, quien ahora ocupa el cargo que dejó vacante Luis Enrique tras la Copa del Mundo de Qatar 2022. A pesar de conocerlo, en ningún momento trascendió que estuviese en los planes del estratega de la La Furia Roja mayor (por el momento tiene el sector de lateral por derecha bien cubierto con Dani Carvajal y Jesús Navas).