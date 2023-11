Crudísimos testimonios llegaron este miércoles sobre la represión que vivieron los hinchas argentino el pasado martes en el Maracaná, en lo que fue la previa más inmediata del encuentro entre Brasil y Argentina que terminó en un triunfo para los de Lionel Scaloni por 1 a 0 con el gol de Nicolás Otamendi.

Lo que se preveía como una fiesta del fútbol en una nueva edición del clásico de las Américas terminó siendo una situación crítica para los hinchas, ya que sufrieron el apriete de los torcedores brasileños en plena tribuna del Maracaná y, posteriormente, la policía intervino en la trifulca pero con una brutal represión únicamente a la parcialidad argentina. Ya lo sufrieron Racing, Argentinos Juniors, Boca y ahora, una vez más, fue turno lamentablemente de la Selección Argentina.

Eugenio, uno de los heridos con mayor gravedad que tuvo que ser retirado de la zona de tribunas del Maracaná por los grupos médicos al haber sufrido un corte en la cabeza producto de un golpe con una porra de parte de la policía, rompió el silencio en las últimas horas y dejó un durísimo relato del trato que recibió de las Fuerzas Armadas de Brasil tras las heridas recibidas.

En diálogo con TyC Sports, el hincha argentino reveló: “Estábamos tranquilos en nuestro sector; comenzó un tumulto y entró un cordón policial. En vez de separar, entraron a los palazos”. Luego, sostuvo con mayor detalle lo que le sucedió para que se le genere la herida: “No peleé ni nada. Yo me caí y me di la cabeza contra uno de los parantes que hay para dividir la escalera en el Maracaná. Cuando me levanto en la camilla dentro del hospital del Maracaná tenía las manos esposadas y llenas de sangre, la cabeza también. Estaba detenido, en carácter de demorado e internado en esa sala del estadio”.

Como si esto no fuera suficiente, Eugenio relató la crudeza y la frialdad con la que trataron los policías a los hinchas argentinos detenidos tras la represión, quienes incluso estaban heridos. “Éramos 8 los demorados. Los policías que estuvieron se sacaban fotos con las radiografías de cada uno y selfies con nosotros como ‘trofeos de guerra’. Ellos estaban contentos y sentían como que eran héroes”, esbozó sin vueltas una de las víctimas. Un hecho bochornoso de parte de la policía brasileña, que aún no tuvo represalias de parte de la CBF o del gobierno de aquel país.

Los jugadores de la Selección defendieron a los hinchas argentinos tanto en persona en el momento que se dio la represión como luego en las redes sociales con diferentes posteos. Cuti Romero, Emiliano Martínez, Lisandro Martínez, Enzo Fernández, Rodrigo De Paul, Leandro Paredes y Leo Messi fueron unos de tantos que se expresaron en sus diferentes cuentas de Instagram. Ante los micrófonos, el más contundente de todos sobre este tema fue el propio capitán argentino, quien nuevamente no tuvo filtro contra Brasil.

¿Qué dijo Messi sobre la represión en las tribunas a los hinchas argentinos?

Apenas finalizó el encuentro en el Maracaná, Messi habló con periodistas presentes en el campo de juego y soltó una frase contra la policía de Brasil: “Vimos cómo le estaban pegando a la gente. Ya pasó también en la final de la Libertadores. Están más pendientes de eso que de jugar el partido”. Además, añadió: “Pensábamos en la familia y en la gente que uno trae. Estábamos pendientes de ellos”. Por último, sobre el tema en cuestión, Leo expresó el motivo por el cual abandonaron el campo de juego antes que comenzara el encuentro y mientras se daba la represión hacia los hinchas: “Nos fuimos al vestuario para que se tranquilizara la situación. Desde el campo mucho no podíamos hacer. Averiguamos cómo estaba todo y después salimos”. Un capitán con todas las letras.