La Selección Argentina de Lionel Scaloni terminó, en lo deportivo, de la mejor manera el 2023, con la victoria sobre Brasil en el Estadio Maracaná 1 a 0 con el tanto de Nicolás Otamendi de cabeza. De esta manera, se aseguró ser primero de las Eliminatorias Conmebol Sudamericanas hasta septiembre del 2024, época en la que recién se retomará la actividad en el torneo clasificatorio para la Copa del Mundo del 2026.

Pero en lo interno quedó bastante convulsionado con lo que fueron las sorpresivas palabras del entrenador en el cierre de la conferencia de prensa post triunfo en el clásico que se disputó en Río de Janeiro. No obstante, al parecer, el nacido en Pujato seguirá al frente del combinado albiceleste más allá de su inconformismo con las autoridades de la AFA.

En ese sentido, ya trascendió cuál fue el primer pedido que le hizo Lionel Scaloni a Claudio Tapia tras su polémico anuncio. Ni más ni menos, que en la fecha FIFA de marzo, la Selección Argentina enfrente a rivales de categoría, algo que, de igual modo, era la idea inicial del acuerdo que firmaron Conmebol y UEFA para lo que serán los primeros compromisos de equipos representativos nacionales en el 2024.

Los rivales a tener en cuenta por la Selección Argentina no deben tener compromisos oficiales

Las selecciones europeas que estarán libres para jugar amistosos en marzo son aquellas que ya tienen asegurado su lugar en la Euro 2024. Las consideradas potencias ya tienen sus pasajes abrochados, por lo que no tendrán que pasar por la instancia de los playoffs. No obstante, hay dos que quedaron descartadas. Se trata de España e Inglaterra que ya coordinaron los contrincantes para su partidos.

Asimismo, las que quedan disponibles o que por lo menos todavía no anunciaron encuentros prestablecidos son: Italia, Francia, Bélgica, Croacia, Alemania, Portugal y Países Bajos (por cierto, las que juegan el repechaje a la Eurocopa son: Polonia vs. Estonia, Gales vs. Finlandia; Israel vs. Islandia, Bosnia Herzegovina vs. Ucrania; Georgia vs. Luxemburgo, Grecia vs. Kazajstán).

Lionel Scaloni no iría al sorteo de la Copa América

Antes de la fecha FIFA de marzo estará el sorteo de la Copa América 2024, el cual se llevará a cabo el próximo siete de diciembre en Miami. Conmebol invitó a los presidente de las federaciones y a los entrenadores de las selecciones participantes. Sin embargo, Lionel Scaloni no se haría presente, algo que reafirme las dudas sobre su permanencia en el cargo. Por el momento, sigue, pero…