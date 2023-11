La posible salida de Lionel Scaloni de la Selección Argentina tuvo muchísima repercusión. Tal es así que hasta Javier Milei se animó a opinar sobre su figura. El presidente electo habló del entrenador campeón del mundo y comparó su llegada a la Albiceleste con su victoria en las elecciones.

“¿Usted quiere que siga Scaloni?”, le preguntaron en A Dos Voces, programa de TN. “Obvio”, respondió el libertario y agregó: “Pensar que le cuestionaban que no podía ser técnico de la Selección Argentina porque no tenía experiencia previa y fue Campeón Mundial. A mi también me cuestionan la experiencia…”.

La situación de Scaloni

Luego de su fuerte declaración en la conferencia de prensa, Scaloni regresó a Mallorca sin dar novedades sobre su futuro. Hasta el momento, el nacido en Pujato sigue siendo el entrenador de la Selección Argentina y no tomará una decisión a corto plazo.

El director técnico se tomará un tiempo de descanso, teniendo en cuenta que la próxima fecha FIFA es recién en marzo y hay tiempo de sobra. En el medio, probablemente tendrá una reunión con Claudio Tapia para limar asperezas y alinearse de cara al futuro.

La palabra de Scaloni en conferencia de prensa

Antes de finalizar la conferencia, el director técnico soltó la bomba: “Hay que parar la pelota y ponerse a pensar, tengo muchas cosas que pensar en este tiempo. Estos jugadores nos han dado un montón al cuerpo técnico y necesito pensar mucho qué voy a hacer. No es un adiós ni otra cosa, pero necesito pensar porque la vara está muy alta y está complicado seguir y está complicado seguir ganando“.

“Estos chicos lo ponen difícil, entonces toca pensar este tiempo. Se lo diré al presidente y a los jugadores después. Esta Selección necesita un entrenador que tenga todas las energías posibles y que esté bien. Estoy comentando lo que está pasando“, cerró.