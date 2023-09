Ante la ausencia de Messi, Ángel Di María tomó la responsabilidad de llevar la cinta de capitán, así como también la de ser el líder futbolístico en lo que fue la gran victoria de la Selección Argentina por 3 a 0 como visitante ante Bolivia en la altura de La Paz, lugar que siempre le costó al equipo argentino.

En este encuentro, el delantero de 35 años disputó los 90 minutos, siendo una de las grandes figuras del equipo comandado por Lionel Scaloni, ya que fue clave en los dos primeros goles, asistiendo a Enzo Fernández con un gran pase de cachetada, y luego con otro centro preciso para la llegada de Tagliafico.

Justamente, gracias a estos dos pases de gol, el Fideo alcanzó a Diego Armando Maradona como el segundo máximo asistidor de la historia de la Selección Argentina, con 26 , estando por debajo de Lionel Messi, quien parece inalcanzable, con sus 54 asistencias.

“Hicimos un partido perfecto, no cometimos errores, no nos hicieron goles y convertimos cuando teníamos que convertir”, comentó Di María una vez finalizado el partido, analizando la victoria de su equipo. Y agregó: “La altura se siente, pero es psicológica, nada más. Estoy muy contento, merecíamos un triunfo así. Y estoy más que feliz porque a Dibu no le hicieron goles”.

¿Cuántos partidos jugó Di María en la Selección?

Desde su debut en 2008, el Fideo lleva 135 partidos, en los que anotó 29 tantos.

El posteo de Di María tras la victoria de Argentina

“Este grupo se merece todo lo bueno que le está pasando. Felicitaciones a todos. Se ganó un partido muy difícil. La altura 😂. Vamos Argentina!!”, escribió el capitán argentino, junto a una foto del plantel celebrando en el vestuario del Hernando Siles.