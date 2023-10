Ya se ha destacado en más de una oportunidad el enorme trabajo que se encuentra realizando el equipo de scouting de la Selección Argentina en la búsqueda de talentos con raíces albicelestes a lo largo del mundo.

Matías Soulé, entre tantos otros, es una de los futbolistas que más ilusionan a los hinchas de la Selección a futuro gracias a su enorme presente en la Serie A con Frosinone. El delantero de 20 años no solo aportó un gol y una asistencia en lo que va de campeonato, sino que levanta del asiento a aquellos que pagan la entrada en el estadio.

Es así que a la Selección Argentina se le presenta un nuevo competidor por la joya surgida de Vélez. Según informó el sitio especializado TUTTOmercatoWEB.com, Luciano Spaletti tiene intenciones de convencer a Matías Soulé para que abandone sus planes de unirse a la Albiceleste y siga sus pasos en Italia, tal como lo hizo Mateo Retegui.

La frase con la que Spaletti adelantó su interés por Soulé, entre otras joyas

Tras la salida de Mancini, Spaletti tomó el micrófono en la conferencia de prensa en la que fue presentado como DT de Italia y vociferó: “No es donde naces lo que revela la tribu a la que perteneces, sino dónde mueres’, dice un dicho indio. Así que también debemos ir a ver qué ofrecen otras partes del mundo”.

En línea con el proceso de reestructuración que está haciendo la Azzurra debido a su crisis deportiva que la viene dejando afuera de los últimos Mundiales, la federación intentará hacerse de jugadores que no nacieron en Italia pero que están disponibles para unirse al cuatro veces campeón del mundo. Argentina es uno de esos sitios en donde buscar. ¿Se llevarán a otro jugador más?

La cuenta pendiente de Scaloni con Soulé

Si bien el DT de la Selección Argentina supo integrar al ex Juventus en viejas convocatorias, lo cierto es que Soulé todavía no hizo su debut con la Albiceleste en la Mayor. Por este motivo, como sí sucedió recientemente con Alejandro Garnacho, el surgido en Vélez todavía tiene la posibilidad de jugar para otro combinado nacional y no está blindado. Italia se frota las manos.