Javier Mascherano está pensando en lo que será la próxima convocatoria de la Selección Argentina Sub-23, donde aprovechará la fecha FIFA para trabajar con aquellos futbolistas que tiene en mente para el Preolímpico que se desarrollará en Venezuela.

Durante enero del 2024, la Selección Argentina luchará por un pasaje hacia los Juegos Olímpicos que se disputarán en París, que tendrá a dos representantes sudamericanos. Por eso mismo, el entrenador se encuentra en plena labor, donde analiza a todos los jugadores posibles para que se vistan de celeste y blanco.

Como no es un torneo organizado por FIFA, los clubes no están obligados a ceder a los futbolistas, por lo que eso complicaría el plan de Mascherano. Y en diálogo con TNT Sports, se refirió a la situación, ya que desde Fiorentina sostuvieron que Lucas Beltrán no participaría del Preolímpico Sudamericano.

“Más allá de que tenemos muchos jugadores en carpeta y que están jugando en Europa, no es fácil que los clubes dos o tres meses antes nos den una respuesta. Manejamos el tema de una manera particular, cada caso es diferente. Llegado el momento, decidiremos de acuerdo a lo que nos dicen los clubes”, manifestó el DT de la Selección Argentina Sub-23. Pero así como se le consultó por esta situación, que afectará a más de una nación, también admitió que sueña con tener a dos campeones en Qatar.

Si bien fue cauto y dejó en claro que primero deberán coronarse en el certamen que se desarrollará en tierras venezolanas, Javier Mascherano deseó poder contar con Lionel Messi y Ángel Di María : “Ojalá tengamos que tomar esa decisión y podamos invitarlos para que vengan a participar”, manifestó. Y completó: “Dependerá de cómo lo hagamos en enero y lo más importante, y lo que nos ocupa ahora, es armar un buen equipo y competitivo para que podamos clasificar”.

¿Cuándo se disputará el Torneo Preolímpico de Venezuela?

El Torneo Preolímpico de Venezuela se disputará durante el mes de enero en el año 2024.

¿Cuándo se disputarán los Juegos Olímpicos del 2024?

Los Juegos Olímpicos en París se disputarán entre el 26 de julio y el 11 de agosto de 2024.