Alejandro Garnacho está dando sus primeros pasos en la Selección Argentina y se está dando el lujo de tener bien cerca Lionel Messi. Ambos vienen compartiendo prácticas y probablemente convivan dentro del campo de juego en esta gira por Asia. Mientras tanto, su hermano Roberto da que hablar en las redes sociales.

Todo comenzó en el entrenamiento del lunes, cuando se viralizó la foto del “equipo ganador” de la práctica de fútbol. Ahí se podía ver al extremo del Manchester United posando junto al capitán, en una imagen que despertó mucha ilusión y que Roberto Garnacho tomó para hacer enojar a los hinchas del Barcelona.

“No way my brother is closer to Messi than poor Barcelona has been (Mi hermano esta mas cerca de Messi de lo que lo ha estado el pobre Barcelona)”, escribió el hermano del joven delantero en su cuenta de Twitter. Pocas horas después, el mensaje ya tenía miles de interacciones.

En los comentarios se mezcló el enojo de los hinchas del club catalán con las risas de todo el resto. “¿Te podes calmar por favor?”, le contestó el famoso streamer argentino Davoo Xeneize. ¡Tranquilo, Roberto!