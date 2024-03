Los amistosos de la Selección Argentina contra El Salvador y Costa Rica en la última fecha FIFA se caracterizaron por los convocados “testimoniales” que llevó Lionel Scaloni a Estados Unidos, como pasó con el caso de Franco Armani.

Al arquero de River lo metieron 30/40 horas en un avión para ir de Philadelphia para Los Angeles y no jugó ni un solo minuto. ¿A qué fue a Estados Unidos? Fue a ver a los Lakers, a comprarle un celular a los pibes o a la esposa. Solo entrenó con Dibu Martínez y Walter Benítez.

Arquero legendario, ídolo de Madrid y multiganador: en mi opinión, nunca puede sentarse en el banco de suplentes a ver cómo ataja Benítez. Es una falta de respeto a la trayectoria de Armani. Sería más o menos como que Chiquito Romero mire sentado a ver cómo juega Leandro Brey.

Si Scaloni hubiera querido probar a Benítez, le hubiera dicho que se quede a preparar el debut de River en la Copa Libertadores. Así no va, no le veo ningún tipo de sentido. Desde que salió campeón del mundo, Armani solo jugó ¡10 minutos con Curazao! No se merece esta consideración.

Cuántos partidos atajó Armani con la Selección Argentina

Desde su llamativo debut en pleno Mundial de Rusia contra Nigeria, Armani disputó tan solo 19 partidos en seis años con la Selección y hoy ya dejó de ser opción para la titularidad desde que apareció Dibu Martínez.

La última vez que completó los 90 minutos con la Albiceleste fue en junio de 2022, cuando Argentina venció a Estonia en un amistoso. Desde entonces, nunca alcanzó un partido entero. ¿Qué rol va a tener en la Copa América?