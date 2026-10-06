La Albiceleste vivirá una fiesta en el Monumental, pero Christophe Dugarry no está de acuerdo con la elección del rival y volvió a tildar de racista al plantel Albiceleste.

En el Estadio Monumental, la Selección Argentina enfrentará a su par de Benín este martes en el marco del último amistoso internacional de esta Fecha FIFA. Lionel Messi se incorporó al plantel para afrontar solo este compromiso, que será su despedida de la Albiceleste.

El elenco dirigido por Lionel Scaloni disputará este compromiso en medio de un mega evento que contará con más de 10 artistas y otros shows. Sin embargo, en Europa, hay controversia con respecto al rival que enfrentarán los campeones del mundo en Qatar 2022.

En charla con RMC, Christophe Dugarry, exfutbolista francés que ganó el Mundial 1998 y jugó en clubes de la talla de Milan, Barcelona y Olympique de Marsella, no solo se quejó del nivel de los contrincantes de Argentina e insistió con una supuesta postura racista del equipo.

Dugarry con la Selección de Francia. (Foto: Getty)

“Creo que es el partido de la vergüenza. Todos salen ganando, sin respetar a los jugadores africanos. Organizar partidos de este tipo es forzar la situación, estamos hablando de Argentina, la otra vez fue Burkina Faso, ahora Benín, ¿no había rivales mejores?”, comenzó el también ganador de la Eurocopa.

Y continuó: “A mí me parece que la idea está clara ‘nos da igual, no les pagaremos, les haremos viajar en las bodegas’. Ni siquiera cabe la duda de que alguien esté lucrándose con esto. Todos están ganando, no hay ningún respeto por los jugadores africanos”.

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Dugarry recordó el episodio de la Copa América 2024

“Ni siquiera quiero olvidarme de las declaraciones y los cánticos de los jugadores argentinos tras la victoria de la Copa América 2024, la forma en que la tomaron con nuestros jugadores de color. Tampoco olvidemos su actitud ante las acusaciones de racismo”, insistió el exfutbolista sobre los cánticos contra la Selección de Francia en 2024.

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