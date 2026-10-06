Lionel Messi emocionó a todos a horas de su despedida de la Selección Argentina: “Me voy en paz”

En la previa del compromiso entre Argentina y Benín, el fenómeno rosarino ofreció palabras realmente emotivas a través de un video.

Falta cada vez menos para la despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina. Este martes 6 de octubre, en el Estadio Monumental de Núñez, quien es considerado por la gran mayoría como el mejor futbolista de todos los tiempos disputará su último partido con La Albiceleste. Será contra el combinado de Benín.

Bajo esa órbita, un rato antes del pitazo inicial, el inagotable astro rosarino de 39 años de edad fue partícipe de un video de Adidas en el que ofreció palabras realmente emocionantes. Por intermedio de las mismas, el actual jugador de Inter Miami compartió sus sensaciones al decirle adiós al equipo encabezado por Lionel Scaloni.

“Llegó el momento. Me voy en paz. Dejé todo. Esta camiseta fue mi sueño, mi orgullo y mi vida. Gracias por quererme tanto, los voy a extrañar”, manifestó el crack surgido de las divisiones inferiores de Newell’s Old Boys de Rosario y con pasado defendiendo profesionalmente las camisetas de Barcelona y Paris Saint-Germain.

El video que le dedicó la Selección Argentina

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