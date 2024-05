La presencia de Juan Martín Del Potro en el Masters 1000 de Madrid que ya ingresó en sus fases finales no solo propició el reencuentro con quienes han sido grandes compañeros de circuito sino que además dejó jugosas declaraciones como la referida a la posibilidad de desarrollarse como entrenador siempre que la propuesta lo seduzca.

Más allá del gusto que reconoció sentir enseñándole a tenistas juniors, el tandilense dijo que no podría negarse a trabajar con grandes figuras: “Obviamente que si me llama Rafa (Nadal), Carlitos (Alcaraz) o alguno, lo acompaño con todo gusto. Novak (Djokovic) ahora que había terminado con Ivanisevic también estaba buscando entrenador. Así que con ellos, feliz de la vida de viajar”, dijo en diálogo con el canal de Twitch oficial del Madrid Open.

De todos modos, Del Potro puso algunas licencias a la hora de pensar en asumir semejante responsabilidad: “Nadie le puede decir que no a Nole ni a alguno de los grandes jugadores. A lo que no estoy tan abierto es a viajar. Los viajes para nosotros, después de tantos años, ya se sufren. Como no han sido viajes por placer o de vacaciones, subirse al avión cuesta un poquito más pero sería una experiencia increíble. No sé si me lo propondrá pero hay que estar preparado para acompañar a una leyenda como cualquiera de ellos. Por lo pronto, estoy bien así”, manifestó.

El ganador del US Open en 2009 explicó que si todavía no tiene del todo claro lo que quiere para su futuro es porque no pudo hacer la preparación previa al retiro que hace la amplia mayoría de los deportistas en el mundo. “Adapto mis prioridades en el día a día. No lo tengo claro todavía. A diferencia de algunos jugadores que se preparan para sus últimos días en el tenis, yo no lo pude hacer. A mí una lesión me quitó la oportunidad de seguir jugando. No fue una decisión personal”, remarcó.

Juan Martín Del Potro es guía de jóvenes tenistas como Embajador de Roland Garros.

Su presente de Embajador

Una de las actividades que ocupan tiempo en la vida de Juan Martín Del Potro está relacionada a su rol de Embajador de un evento organizado por Roland Garros, que se encargó de explicar en detalle: “Le da la oportunidad a los tenistas latinoamericanos sub-16 para poder competir por una plaza en Roland Garros Junior”.

“Como embajador participo del evento dando charlas, contando experiencias del circuito, cómo manejarse dentro y fuera de la cancha. Me gusta hacerlo con los juniors porque están en una edad y una etapa en la que pueden escuchar y aprender mucho“, concluyó.

¿Cuántos títulos conquistó Del Potro en su carrera?

A nivel individual, Juan Martín Del Potro conquistó 22 títulos a lo largo de su carrera, siendo el más importante el US Open de 2009, su único Grand Slam, imponiéndose en una apasionante final a cinco sets a Roger Federer. Además, fue dos veces medallista olímpico, colgándose la plata en Río de Janeiro 2016 y el bronce en Londres 2012. A nivel de equipos, fue campeón de Copa Davis con Argentina en 2016.