Rafael Nadal es, de forma indiscutida, el rey histórico del polvo de ladrillo. Y también del certamen de Roland Garros, donde logró imponerse en nada más ni nada menos que 14 oportunidades. Como consecuencia de ello, el tenista español es extremadamente querido por todos y cada uno de los locales ante cada aparición.

En ese contexto, este lunes, el experimentado tenista que próximamente cumplirá los 38 años de edad se presentó bajo la órbita de la primera ronda del destacado torneo que se desarrolla en París, Francia. Sin embargo, enfrente tuvo a uno de los mejores jugadores del momento como Alexander Zverev, quien lo despachó en sets corridos.

Pese al esfuerzo de Nadal y a momentos de enorme lucidez, Zverev fue demasiado para el ibérico y lo remató con un contundente 6-3, 7-6(7-5) y 6-3 para avanzar hacia la siguiente etapa de Roland Garros. Paralelamente, generó la despedida definitiva del español de dicho certamen. Es que, salvo algún imprevisto, no volverá a disputar este torneo.

De todas maneras, en medio de una profunda tristeza, quien integra el selecto grupo de los mejores tenistas de todos los tiempos se despachó con palabras muy emocionantes. Inclusive, entre ellas llevó a cabo un anuncio que tiene que ver con un posible retorno a la capital francesa en poco tiempo, en los Juegos Olímpicos.

Rafael Nadal, el rey de Roland Garros. (Foto: IMAGO)

“Es difícil hablar para mí en este momento. No sé si será mi última vez aquí pero, si lo es, ha sido un placer para mí recibir todo el apoyo que tengo de esta cancha. Vengo de afrontar dos años duros por las lesiones y solamente tengo que decir que no estuve demasiado a mi nivel”, comenzó exteriorizando Nadal después de la derrota.

“Para mí es difícil saber qué va a pasar en el futuro. Es probable que no vuelva aquí a Roland Garros, pero no es seguro. Mi cuerpo se siente mejor que hace dos meses. Espero volver a esta pista dentro de dos meses para los Juegos Olímpicos y recibir todo este apoyo”, indicó posteriormente, generando una gran alegría y mucha esperanza.

“Tengo muchas emociones en esta cancha en mi carrera. No sé qué sucederá en el futuro. Hay un gran porcentaje de chances de que no regrese, pero no puedo asegurarlo al ciento por ciento. Tal vez, en dos meses, voy a decir que ya es suficiente, pero todavía no lo siento. Los amo desde el fondo de mi corazón”, completó.

El ranking actual de Nadal

En el presente, el inagotable Rafael Nadal ocupa la colocación 275 del Ranking ATP.

Los títulos de Nadal en Roland Garros

El español se hizo con 14 ediciones de Roland Garros: en 2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2017, 2018, 2019, 2020 y 2022.