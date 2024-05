El español no pudo hacer mucho ante Alexander Zverev en una Philippe Chatrier repleta para ver al máximo ganador del gran slam parisino.

Este lunes 27 de mayo se desarrolla el segundo día del cuadro principal de Roland Garros, el gran slam parisino que despierta pasiones entre los fanáticos del tenis, sobre todo en Argentina ya que se juega en polvo de ladrillo, la superficie predilecta de los tenistas argentinos más grandes de todos los tiempos.

Es increíble, pero en este segundo día de Roland Garros se disputó en primera ronda uno de los partidos que más expectativas generó en todo el certamen, inclusive probablemente sea más apasionante que la propia final, a jugarse el domingo 9 de junio. Este lunes saltaron a la cancha Rafael Nadal Parera -ganador de Roland Garros en 14 oportunidades- y Alexander Zverev, el número 4 del mundo. Con el condimento especial que puede ser el último gran slam parisino para el español.

Rafa y Zverev en la previa del partido.

El primer parcial

Rafa comenzó errático, casi desconocido en una Philippe Chatrier que tomó partido en todo momento por él. El alemán fue preciso, jugó golpes certeros, tuvo una buena movilidad, pese a no ser su superficie predilecta y lo ganó por 6/3 casi sin despeinarse. En este primer set primó la lógica y se vio a un Nadal algo contenido, aunque demostrando que en tierra batida siempre hay que respetarlo, pese al ranking que tenga y a cómo haya llegado físicamente.

Un segundo set apasionante

En el segundo set se despertó Rafa y Zverev mostró su peor cara, al menos en el comienzo. Nadal quebró, jugó un excelente tenis, regaló puntos propios de un genio que hicieron levantarse a los amantes del tenis presente en la Philippe Chatrier, entre ellos Novak Djokovic e Iga Swiatek, los números 1 del mundo en ATP y WTA. Rafa sacó para ganar el set cuando iba 5/4, pero el alemán quebró y supo llevar al parcial al tie break. Zverev fue más preciso y se quedó con el segundo set por 7/6.

El tercer set

Rafa piso fuerte en el comienzo del tercer set y demostró que no se va a resignar, pese a estar 2 sets abajo ante el número 4 del mundo. Luego de quiebres cruzados, al alemán dio muestras de su jerarquía y comenzó a imponerse con tiros certeros a las líneas, además hizo mover a Rafa que se entregó completamente y respondió con altura. Zverev logró ponerse en ventaja, cerró el partido con claridad y se impuso en sets corridos ante una leyenda. Una vez finalizado el partido, toda la Phlippe Chatrier ovacionó al español y también lo hizo su rival, Alexander Zvrev.

¿Qué dijo Rafa sobre la chance que sea su último Roland Garros?

En la conferencia de prensa previa al duelo ante Zverev, el mejor tenista de polvo de ladrillo de todos los tiempos dijo: “Me ha tocado uno de los peores sorteos posibles y eso no ayuda. Sigo pensando que hay muchísimas posibilidades de que éste sea mi último Roland Garros, eso es cierto, pero si me obliguen a decir si va a ser mi último o no… por suerte, no estoy en disposición de decírselos. Es una buena noticia para mí poder decir esto”.